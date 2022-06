Vlada usvojila Predlog zakona o popisu stanovništva

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas usvojila Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova sa Izvještajem sa javne rasprave.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović kazao je da su, u komunikaciji sa predstavnicima Monstata, definisali zaključak koji bi pratio predlog tog akta i koji je, kako je naveo, na bazi međunarodnih standarda.

U zaključku se, prema njegovim riječima, navodi da se Vlada obavezuje da će, u saradnji sa Skupštinom, period sprovođenja popisa i referentni momenat utvrditi u skladu sa međunarodnim preporukama.

„Koje predviđaju da se sprovođenje popisa ne poklapa sa većim političkim događajima, poput državnih i lokalnih izbornih kampanja, kao ni u periodu godine koji je karakterističan po vremenskim uslovima koji otežavaju pristup domaćinstvima”, precizirao je Damjanović.

U tom smislu je, kako je naveo, za sprovođenje popisa je važno stabilno političko i društveno okruženje.

Vlada je prošle sedmice iz skupštinske procedure povukla Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstva i stanova, koji je utvrdila prethodna izvršna vlast.

