Utvrditi da li ima osnova za krivično gonjenje 46 poslanika

Podgorica, (MINA) – Premijer Zdravko Krivokapić je pozvao Specijalno državno tužilaštvo (SDT) da utvrdi da li postoji osnov za krivično gonjenje 46 poslanika, koji su sazvali sjednicu Skupštine za 28. april.

Krivokapić je, nakon što je Prava Crna Gora SDT-u podnijela krivičnu prijavu protiv tih poslanika, na Tviteru /Twitter/ poručio kako SDT hitno treba da reaguje po službenoj dužnosti, kao i po krivičnoj prijavi.

“Krivična prijava je ranije podnijeta zbog sumnje da su poslanici, zakazivanjem sjednice Skupštine bez odobrenja vršioca dužnosti predsjednika Skupštine, organizovali kriminalnu grupu radi izvršenja krivičnih djela samovlašća, zloupotrebe službenog položaja, i krivičnih djela protiv državnih organa i Ustavnog poretka države”, smatra Krivokapić.

On je dodao da je krivična prijava podnijeta zbog nemerljive štete koja može nastati po državu i građane Crne Gore.

“Imajući u vidu da ne postoji nijedan pravni osnov zakazivanja sjednice na način kako je to u ovom slučaju urađeno, neophodno je da specijalni državni tužilac preduzme radnje iz svoje nadležnosti da utvrdi da li postoji osnov za krivično gonjenje”, kazao je Krivokapić.

On je rekao da se ovih dana svjedoči nasilnom formiranju vlade, kršenju Poslovnika Skupštine, Zakona i Ustava, dodajući da “takvo samovlašće” mora biti zaustavljeno kroz pravni sistem.

Prema riječima Krivokapića, SDT je dužno da što hitnije ispita osnovanost postupanja, posebno kod činjenice da je već podnijeta krivična prijava protiv poslanika koji na taj način pokušavaju da dođu na vlast.

Krivokapić je kazao da je nesporno da postoje okolnosti koje ukazuju na to da će poslanici, kako je naveo, učiniti krivično djelo koje su javno najavili, ukoliko održe sjednicu.

“Zbog važnosti pitanja, pozivamo SDT da postupi u skladu sa svojim ovlašćenjima i pokrene postupak utvrđivanja zakonitosti takvog postupanja, a samim tim nastupanje posledica po državu”, istakao je Krivokapić.

On je kazao da posebno treba imati u vidu i izjavu poslanika Socijaldemokratske partije Raška Konjevića koji je kazao da “možda i čine krivično djelo ali o tome da odlučuju nadležni državni organi”.

To, kako je Krivokapić ocijenio, dodatno navodi u sumnju da je sve urađeno sa predumišljajem i organizovano.

“Napominjemo da Ustav i Poslovnik jasno propisuju ko može zakazati Skupštinu i po kojoj proceduri i da je, zbog važnosti pitanja i potrebe da funkcioniše pravna država, neophodno da se izjasni SDT”, zaključio je Krivokapić.

