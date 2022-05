Usvojene dopune Zakona o lokalnoj samoupravi

Podgorica, (MINA) – Crnogorska Skupština usvojila je danas dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, kojima je predviđeno da izbori u Podgorici i 13 opština budu održani najkasnije do 30. oktobra.

Glasao je 61 poslanik, od kojih je 45 bilo za, a 16 protiv.

Dopunama Zakona predloženo je da istog dana budu održani izbori u Pljevljima, Rožajama, Plavu, Tivtu, Budvi, Plužinama, na Žabljaku, u Bijelom Polju, Šavniku, Baru, Danilovgradu, Kolašinu, Podgorici i Golubovcima, opštini u okviru Glavnog grada.

