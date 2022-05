URA: Izlaganje Demokrata govori o njihovom političkom smjeru

Podgorica, (MINA) – Izlaganje poslanika Demokratske Crne Gore na današnjem premijerskom satu, ali i u prethodnih šest mjeseci, govori o političkom smjeru koji je ta partija izabrala, saopšteno je iz Građanskog pokreta (GP) URA.

Iz tog GP su kazali da je riječ o, kako su ocijenili, smjeru radiklizma, političkog autizma i dekadentnosti.

“Sa potpunom irelevantnom retorikom i sa iste takve pozicije na koju su došli Bečićevi i Bogdanovićevi puleni postali su ono što su bili radikali u političkom životu susjedne Srbije dvijehiljaditih”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Demokrate, u namjeri da kriminalizuju premijera, unize predsjednicu Skupštine ali i demokratske institucije države uspijevaju suprotno, odnosno “izazivaju odijum kod svakog racionalnog i mislećeg građanina Crne Gore”.

“Na svu sreću države i građana, brzo su skinuli maske i pokazali svoje pravo političko lice – regresivne, radikalne i nedemokratske partije čiji su krajnji dometi demonstracija lične i političke nekulture, frustracije i primitivizma”, rekli su iz URA-e.

