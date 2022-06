URA i SNP za legalizaciju kanabisa, PZP protiv

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret (GP) URA i Socijalistička narodna partija (SNP) najavili su podršku legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe, dok se Pokret za promjene (PZP) protivi toj ideji.

Iz Bošnjačke stranke (BS) ocijenili su da je inicijativa opravdana i pozvali na širi dijalog po tom pitanju.

Socijaldemokratska partija najavila je da će predložiti zakon o legalizaciji upotrebe ulja kanabisa u medicinske svrhe.

Iz GP URA kazali su da, s obzirom na to da su relevantne studije dokazale efikasnost primjene marihuane i ulja kanabisa u ograničenim količinama kod najtežih patoloških stanja organizma ali i kod nekih psiholoških tegoba, smatraju ispravnim da te supstance u medicinske svrhe bude legalizovane i u Crnoj Gori.

“Legalizacija upotrebe ovih supstanci u medicinske svrhe regulisaće ovu oblast koja se sada odvija van legalnih tokova u sivoj zoni i to bez nadzora stručnih osoba, odnosno ljekara te i državnom budžetu omogućiti dodatne prilive novca”, kazao je portparol URA-e Bojan Jevrić agenciji MINA.

On je kazao da je u tekstu zakona mora biti tačno navedena doza koja se smije legalno uzeti i to pod nadzorom ljekara.

Portparol BS Adel Omeragić kazao je da Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje, kao stručne institucije koje se bave sveokupnim javnim zdravljem, treba da daju procjenu koliko bi usvajanje ovakve inicijative uticalo na sveukupno zdravlje.

Prema riječima Omeragića, inicijativa da se legalizuje ulje kanabisa u medicinske svrhe je potpuno opravdana.

“Poznato je da se ulje kanabisa koristi za ublažavanje mnogih bolesti i to najtežih, kao što su Parkinsonova i Alchajmerova. Kao primjere zemalja koje su već legalizovale ulje kanabisa imamo Hrvatsku i Sjevernu Makedoniju”, dodao je on.

Omeragić je naveo da takve inicijative zaslužuju studiozan pristup, i da je potrebno da se konkretnije u javnu raspravu oko ovoga uključe i predstavnici turizma, poljoprivrede, policije.

Poslanica PZP Branka Bošnjak smatra da, s obzirom da maloljetnici intenzivno konzumiraju marihuanu, društvo još nije zrelo za legalizaciju.

“Ubijeđeni smo da bi došlo do zloupotrebe i da bi našoj mladosti napravili medveđu uslugu”, ocijenila je ona.

Bošnjak je kazala da su i ljekari skeptični po tom pitanju i dodala da se može naći drugi modus, a ne legalizacija, da se u slučajevima liječenja može koristiti ulje kanabisa.

“Zato PZP to neće podržati tu inicijativu”, kazala je Bošnjak.

Poslanik SNP Dragan Vukić rekao je da možda najveći izazov, a samim tim i problem prihvatanje uvođenja i primjene ove industrije, u stepenu zrelosti jednog društva kao što je crnogorsko.

Prema riječima Vukića, analizirajući ekonomske pokazatelje ove industrije u svijetu, očigledan je njen enormni rast i razvoj što se najbolje može vidjeti iz prikazanih cifara.

“Kapitalizacija ovog tržišta 2020. godine iznosila je 13,4 milijarde USD, da bi po svim procjenama 2025. godine njegova vrijednost iznosila 33,6 milijardi USD. Prema časopisu „Fortuna“ dramatičan rast industrije kanabisa 2028. godine doveo bi do tržišne kapitalizacije od 200 milijardi USD”, naveo je on.

Vukić je rekao da što se Balkana tiče, kanabis legalizovan u Sjevernoj Makedoniji, Grčkoj i u procesu je legalizacije u Albaniji.

“Smatramo da je potrebno preduzeti sve da se javnost detaljno informiše o svim prednostima medicinskog kanabisa, kao i koliki bi pozitivan uticaj njegova legalizacija imala na ekonomski razvoj države”, rekao je on.

Vukić je kazao da se SNP zalaže se za legalizaciju medicinskog kanabisa, gdje bi, kako je pojasnio, THC bio ograničen Evropskim standardima, dok bi se industrijski kanabis tzv. „hemp“ gajio na što većim površinama u Crnoj Gori, što bi, kako je kazao, dovelo do radno intenzivnog zapošljavanja.

“S druge strane, direktan uticaj na turizam bio bi enorman, što se najbolje vidi na primjeru Holandije. Veoma je bitno da Crna Gora u tom smjeru formira svoj brend koji bi bio prepoznatljiv na globalnom tržištu”, zaključio je Vukić.

