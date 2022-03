U Beranama više ništa ne zavisi od DPS i SNP

Podgorica, (MINA) – U Beranama više ništa ne zavisi od Demokratske partije socijalista (DPS) i Socijalističke narodne partije (SNP), poručio je lider Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić.

On je u Beranama kazao da su Demokrate ostvarile ubjedljivu pobjedu u tom gradu

“Nakon velikog rasta koji smo ostvarili na svim lokalnim izborima u prethodnih godinu i po, mogu konstatovati da je Demokratska Crna Gora ostvarila rast od 110 odsto u Beranama u odnosu na parlamentarne izbore, povećali smo broj odbornika sa prethodnih lokalnih izbora”, rekao je Bečić.

On je istakao da su ostvarili rast i u Ulcinju i da su potvrdili nakon sjajnog rezultata u Petnjici i Tuzima da su Demokrate jedna građanska partija.

Kako je kazao, drugi zaključak današnjih izbora jeste da se nastavlja strmoglavi pad DPS-a i da je ta stranka doživjela politički brodolom i u Beranama i u Ulcinju.

“Nakon političke izdaje kojoj smo svjedočili, najvažnije je da u Beranama više ništa ne zavisi ni od DPS-a ni od SNP-a”, rekao je Bečić.

Bečić je kazao da je “antidemokratska većina”, koja je uspostavljena na državnom niovu, do sada u Beranama imala 24 mandata, a sada zajedno ne mogu imati više od 16 mandata, tako da je, prema njegovim riječima, i manjinska vlada doživjela debakl u Beranama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS