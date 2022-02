Rezervisti dobili poziv, nema opšte mobilizacije

Kijev, (MINA) – Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su vojni rezervisti dobili poziv, ali je isključio opštu mobilizaciju nakon što je Rusija objavila da će poslati vojsku na istok Ukrajine.

Zelenski je izjavio da će i dalje tražiti diplomatsko rješenje krize, naglasivši da Ukrajina neće ustupiti nikakvu teritoriju Rusiji, prenosi Rojters.

Zelenski je kazao da nema potrebe za opštom mobilizacijom i da moraju brzo popuniti ukrajinsku vojsku i druge vojne formacije.

“Kao vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine, izdao sam dekret o regrutaciji rezervista u posebnom periodu”, rekao je on, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Prema njegovim riječima, mora se povećati spremnost ukrajinske vojske za sve moguće promjene u operativnoj situaciji.

Zelenski je javno kritikovao strane ambasade i ukrajinske biznismene što su napustili državu i poručio da “svi moraju ostati u Ukrajini”.

“Njihova preduzeća se nalaze na ukrajinskom tlu, koje štiti naša vojska”, kazao je on.

