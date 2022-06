Regionalnim formatima prevazići krize

Podgorica, (MINA) – Regionalni formati saradnje koji povezuju države Zapadnog Balkana treba da posluže da se krize, poput aktuelne koja je izazvana agresijom Rusije na Ukrajinu, prevaziđu regionalnim pristupom i sinergetskim djelovanjem.

To je poručeno na sastanku predsjednice Skupštine Crne Gore Danijele Đurović sa predsjednikom Skupštine Sjeverne Makedonije Talatom Džaferijem.

Iz Skupštine su kazali da Đurović predvodi delegaciju na godišnjem zasijedanju Parlamentarne skupštine Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (PS SEECP).

Đurović je istakla da su tradicionalne veze dvije države dodatno ojačane partnerstvom u okviru NATO-a i navela kako očekuje da će odnosi u skorijoj budućnosti biti formalizovani i učvršćeni u okviru EU.

Ona je rekla da se nada da će Sjeverna Makedonija, do kraja francuskog predsjedavanja EU, dobiti zeleno svjetlo za otpočinjanje pregovora, kao i da pregovaranje neće trajati dugo kao što je slučaj sa Crnom Gorom.

Džaferi je rekao da ga posebno raduje svaki uspjeh Crne Gore na putu ka članstvu u EU, navodeći da očekuje kako će njegova država pratiti Crnu Goru i odmah po otvaranju pregovora napraviti krupne korake ka članstvu.

“Sagovornici su bili saglasni da regionalni formati saradnje, kao što je SEECP i mnogi drugi, koji povezuju zemlje Zapadnog Balkana, upravo treba da posluže da se u kriznim vremenima, kao što su današnja izazvana agresijom Rusije na Ukrajinu i svim reperkusijama rata, prevaziđu regionalnim pristupom i sinergetskim djelovanjem”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Đurović i Džaferi, zajedno sa predsjednicima parlamenata i parlamentarcima iz 13 država učesnica SEECP, učestvovaće na plenarnom zasijedanju Parlamentarne skupštine Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi – PS SEECP, koje se održava sjutra u Atini.

