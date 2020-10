Rakčević: Neću podržati Vladu koja nije ekspertska

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Političkog savjeta Građanskog pokreta (GP) URA Žarko Rakčević ocijenio je kako je ekspertska vlada najbolje rješenje i da nije dobro da u nju uđu svi predsjednici koalicija koje čine novu većinu u parlamentu Crne Gore.

Rakčević je, u emisiji “Intervju” na Radio Televiziji Crne Gore, podsjetio da je URA i u predizbonom periodu insistirala na ekspertskoj, a ne partitokratskoj vladi.

On je kazao da je Politički savjet GP URA instistirao da vlada bude ekspertska, sa oročenim mandatom, koja bi sprovela demontažu sistema, usvojila zakone o porijeklu imovine i lustraciji i stvorila uslove za prve fer izbore.

“Bilo je zalaganje moje i drugih članova političkog savjeta da Dritan Abazović bude predsjednik te prelazne Vlade i da se nikako ne smije prihvatiti logika osvojenih procenata u raspodjeli resora”, rekao je Rakčević.

On je dodao da je URA građanima obećala ekspertsku vladu.

“Ukoliko to bude vlada sastavljena od političara i ukoliko prevagnu neki drugi interesi, a ne želja za demontažu sistema, ako se krene sa demontažom Crne Gore, a ne sistema, ja ću definitivno glasati protiv”, poručio je Rakčević.

On je kazao da očekuje da vlada, uz određene probleme, bude formirana.

Rakčević je rekao da Politički savjet GP URA podržava orijentaciju rukovodstva da se istraje na konceptu ekspertske vlade.

“Vlada u kojoj će se naći svaki pojedinačni predsjednik jedne od ove tri koalicije, mislim da nije dobro rješenje”, naveo je Rakčević.

Govoreći o saradnji GP URA sa pojedinim strankama iz koalicije “Za budućnost Crne Gore”, a koje imaju velikosrpsku retoriku, Rakčević je ocijenio da su se Demokratska partija socijalista (DPS) i Demokratski front međusobno hranili predreferendumskim podjelama, prenosi portal RTCG.

“Kao što je dobro da su Bošnjaci, Albanci, Hrvati integrisani u građansku državu Crnu Goru, tako nije dobro da veliki broj Srba koji doživljava Crnu Goru kao svoju državu da nije preuzeo odgovornost za oporavak i razvitak građanske Crne Gore”, kazao je Rakčević.

On je naveo da, u suprotnom nikad ne bi bilo promjena u Crnoj Gori, odnosno da bi ostao status kvo.

“Način vladanja DPS-a je svaki dan sve više desetine i stotine ljudi, sa klijentelizmom i lošim rukovođenjem i lošim rezultatima, gurao od Crne Gore”, ocijenio je Rakčević.

Prema njegovim riječima, građani su, na proteklim izborima, glasali za promjene, ali ne i za demontiranje Crne Gore.

“Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da svega 20 odsto građana dovodi u pitanje nezavisnost Crne Gore”, kazao je Rakčević.

On je rekao da je zadovoljan što je došlo do mirne promjene vlasti u Crnoj Gori i da vjeruje da će to ubuduće biti normalna pojava.

“Odškrinuta su vrata promjena u Crnoj Gori i to je dobro”, ocijenio je Rakčević.