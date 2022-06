Radunović: Otvoreni Balkan bi olakšao Crnoj Gori da se približi EU

Podgorica, (MINA) – Pristupanje regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan, olakšalo bi Crnoj Gori da se približi članstvu u Evropskoj uniji (EU), ocijenio je šef poslaničkog kluba Demokratskog fronta (DF), Slaven Radunović.

Radunović je u intervjuu Vijestima kazao da zvaničnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) snažno podržavaju tu inicijativu.

“Za DF je pristupanje Crne Gore EU prioritet, tako da pozdravljamo svaki potez kojim se olakšava približavanje tom cilju”, istakao je Radunović.

On je kazao da su regionalne integracije odlična prilika da se privreda i građani privikavaju na konkurenciju, jer ih u budućnosti očekuje takmičenje s neuporedivo jačim ekonomijama i razvijenijim društvima.

“Otvoreni Balkan vidim kao dobar trening pred finalnu utakmicu u Briselu. Ako nijesmo spremni da sarađujemo sa po svemu najbližim zemljama, kako da nekoga ubijedimo u iskrene namjere po pitanju obaveza iz članstva u EU?”, pitao je Radunović.

On je rekao da su benefiti od Otvorenog Balkana za stanovništvo i ekonomiju brojni, dodajući da su glavni brži protok ljudi, robe i kapitala, kao i niže cijene.

“Troškovi, ali i vrijeme transporta će se smanjiti, kao što ni građani neće sate bespotrebno provoditi na granicama. Mladi će, bez dodatnih komplikacija, zaposlenje moći da potraže na mnogo širem prostoru i u privrednim granama koje i ne postoje u Crnoj Gori”, ocijenio je Radunović.

On je kazao da kritičari pristupanja Crne Gore Otvorenom Balkanu govore kako crnogorska ekonomija neće moći da izdrži konkurenciju , ili kako se brinu da će biti slabija kontrola kvaliteta roba i diploma.

“Mislim da bi takve strahove trebalo da imaju naši eventualni partneri, jer cijeli svijet vidi da smo leglo korupcije i organizovanog kriminala. Stvarni razlozi protivljenja su, najčešće, frustracije Srbijom i strah da će ona iz svega ovoga izvući korist”, rekao je Radunović.

Upitan zašto je DF odustao od vaninstitucionalne borbe protiv formiranja nove Vlade, on je kazao da su u tom političkom savezu zaključili kako se samo jedinstvenom akcijom svih političkih aktera koji smatraju da je iznevjerena volja birača, može pobuditi energija intenziteta koji bi imao efekta na politička zbivanja.

“Najbolji dokaz za to su nedavno organizovani protesti Demokrata, koji su propali i pored uloženog velikog truda i značajnih sredstava”, smatra Radunović.

On je kazao da je DF od Demokrata dobijao negativne odgovore na pozive za saradnju u vaninstitucionalnoj borbi.

“Ili smo dobijali pozive da se pridružimo njihovim stranačkim skupovima, koji su bili do te mjere nespontani i izrežirani da nije bilo realno očekivati da mogu akumulirati potrebnu energiju i broj ljudi”, rekao je Radunović.

Kako je naveo, DF ostaje otvoren za saradnju i uvijek spreman da pokrene akciju, ali se mora biti oprezan “jer jalovi protesti donose više štete, nego koristi”.

On je, govoreći o najavi da će DF biti spreman da podrži neka imenovanja u pravosuđu, rekao da se svi društveni akteri moraju uključiti u izbor novog vrhovnog državnog tužioca, članova Sudskog savjeta i sudija Ustavnog suda.

”Dvotrećinska ili tropetinska većina podrazumijevaju određene kompromise, ali svakako ne one kojima bi se provukle bespogovorne sluge bilo koje vlasti”, rekao je Radunović.

On je kazao da je DF, osim promjena u pravosuđu, spreman da učestvuje i u kreiranju i usvajanju izbornih zakona.

