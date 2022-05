Presker: Napredak Crne Gore dodatan impuls stabilnosti regiona

Podgorica, (MINA) – Napredak Crne Gore u reformama i integracijama biće podsticajan za ostale države regiona, ali i dodatan impuls stabilnosti Zapadnog Balkana, rekao je ambasador Slovenije u Crnoj Gori Gregor Prasker.

Iz kabineta predsjednika crnogorske Vlade Dritana Abazovića je saopšteno da je Presker, tokom razgovora sa Abazovićem, ocijenio da je Crna Gora sposobna da vodi politički dijalog.

“Pozdravljam inkluzivnost crnogorske vlade koja treba da dovede do smanjenja polarizacije u društvu”, naveo je Presker.

Abazović je kazao da će rezultati u borbi protiv korupcije omogućiti vidljiv ekonomski i integracioni progres.

“Otvoreni smo za investicije i očekujemo pojačano političko i ekonomsko prisustvo naših zapadnih partnera u regionu“, istakao je Abazović.

Abazović je naglasio da Crna Gora želi intenzivniju ekonomsku aktivnost i snaženje odnosa sa Slovenijom, kako bi Crnu Goru afirmisali kao zemlju privlačnu za investiciona ulaganja i bezbjednu turističku destinaciju za građane Slovenije.

On je, kako se navodi u saopštenju, istakao da proces EU integracija za Crnu Goru nema alternativu.

„Vlada je čvrsto opredijeljena da istraje u reformiskim aktivnostima, kako bi na kvalitetan način završila proces pristupnih pregovora i postala prva sljedeća članica EU“, kazao je Abazović.

On je naveo da je neophodan demokratski politički dijalog koji će Crnu Goru dovesti do deblokade institucija i pregovaračkog procesa sa EU.

