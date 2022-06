Podgorica, (MINA) – Predstojeće predsjedavanje Češke Savjetom Evropske unije (EU) ključno je za Crnu Goru, ocijenjeno je na sastanku crnogorskog ministra vanjskih poslova Ranka Krivokapića i češke ambasadorke u Crnoj Gori Janine Hrebičkove.

Krivokapić je istakao da je odnose Crne Gore sa Češkom i grupom zemalja koje danas čine Višegradsku grupu, a koji datiraju iz perioda kraljevine, još tada odlikovala logistička i diplomatska podrška.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore (MVP), on je kazao da je istorijsko pamćenje u diplomatiji nezamjenjivo.

Aktuelna saradnja sa pomenutim država, kako je rekao Krivokapić, od izuzetnog je značaja za Crnu Goru i razumijevanje njenog strateškog opredjeljenja u EU.

“Zajednički je ocijenjeno da je predstojeće predsjedavanje Češke Savjetom EU ključno za Crnu Goru, kao i da je potrebno da naša država iskoristi tih šest mjeseci i uloži sve napore kako bi dobila završna mjerila u ključnim poglavljima”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, istaknuto je da bi uspjeh Crne Gore u pregovorima sa Unijom bio i uspjeh regiona, kao i Evropske komisije.

“Sagovornici su se saglasili da bi čelnici EU trebalo da ulože dodatne napore i energiju u politiku proširenja, imajući u vidu da, kako je ocijenjeno, postoji realan kontekst da se naprave odlučujući koraci u pregovaračkom procesu Crne Gore sa EU”, naveli su iz MVP.

