Pojačati mjere prevencije trgovine ljudima zbog krize u Ukrajini

Podgorica, (MINA) – Države članice Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) treba da pojačaju mjere prevencije trgovine ljudima usred humanitarne krize u Ukrajini, poručeno je iz OEBS-a.

Iz OEBS-a su kazali da ogroman broj ljudi koji traže utočište od oružanog nasilja u Ukrajini stiže u mnoge države članice te organizacije.

“Tokom svog putovanja ili po dolasku u zemlju odredišta, ovi ljudi, uglavnom žene i djeca, suočavaju se sa rizicima od trgovine ljudima, uključujući seksualnu i radnu eksploataciju”, rekli su iz OEBS-a.

Oni su naveli da, zbog njihove ranjivosti, OEBS-ova Kancelarija specijalnog predstavnika i koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima izdala je set konkretnih preporuka za zemlje, u cilju sprječavanja trgovine ljudima.

“Preporuke sadrže smjernice za rješavanje potreba ljudi koji traže utočište, kao i mjere za sprječavanje i ublažavanje njihove ranjivosti”, rekli su iz OEBS-a.

Oni su dodali da preporuke takođe posmatraju dugoročne izazove kao što je integracija u zajednice domaćina iz perspektive sprječavanja eksploatacije.

Preporuke uključuju obezbjeđivanje smještaja i neposredne pomoći, poput hrane i odjeće, kao i uspostavljanje informativnih centara i telefonskih linija koje mogu dati jasne zvanične informacije o registraciji, boravku i pravima na jeziku koji izbjeglice razumiju.

Iz OEBS-a preporučuju i uvođenje hitnih mjera za informisanje ljudi koji traže utočište o rizicima trgovine ljudima, uključujući ponude za prevoz koje zvuče „previše dobro da bi bile istinite“, smještaj i ponude za posao duž migracionih ruta i u blizini prihvatnih objekata i onlajn.

Oni su u preporuke uvrstili i širenje zvaničnih i praćenje obmanjujućih informacija o mogućnostima stanovanja i zapošljavanja, sve u cilju sprječavanja trgovine ljudima i prevare.

“Državama se preporučuje da izdaju privremene boravišne dozvole, pristup tržištu rada, obrazovanje za djecu i obezbijede očuvanje porodice i ponovno ujedinjenje tako što ne odvajaju djecu od roditelja”, rekli su iz OEBS-a.

Oni su naveli da objekti za prihvat treba da budu raspoređeni po zemljama kako bi se izbjeglo preopterećenje sistema pomoći i podrške u određenim oblastima.

Kako se navodi u saopštenju, države bi trebalo da uspostave jasne procedure za razmjenu informacija o ljudima koji traže utočište, kako bi spriječili nestanak ljudi, posebno djece.

Specijalni predstavnik OEBS-a za borbu protiv trgovine ljudima Valijant Riči rekao je da bi uspostavljanje mjera prevencije i rješavanje ranjivosti ljudi koji traže utočište trebalo da bude prioritet.

„Moramo da spriječimo da se trenutna humanitarna kriza pretvori u krizu trgovine ljudima“, istakao je Riči.

Kako je saopšteno, specijalni predstavnik nastavlja da prati humanitarnu situaciju i otputovaće u granične oblasti susjednih zemalja kako bi procijenio situaciju na terenu i pomogao državama članicama OEBS-a po pitanjima vezanim za trgovinu ljudima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS