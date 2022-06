Podrška Italije da Crna Gora što prije postane dio evropske porodice

Podgorica, (MINA) – Italija podržava Crnu Goru da što prije postane dio evropske porodice, a tome će prethoditi posvećen rad u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije.

To je ocijenjeno je na sastanku crnogorskog ministra vanjskih poslova Ranka Krivokapića i italijanskog ambasadora u Crnoj Gori Luke Zeliolija.

Krivokapić je, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), danas primio Zeliolija u oproštajnu posjetu.

Krivokapić je, govoreći o nedavnim susretima u Berlinu, Briselu i Torinu sa ministrom vanjskih poslova Italije, ocjenio da njihovi prvi kontakti predstavljaju odličan početak saradnje.

Kako se navodi, izraženo je očekivanje da će Crna Gora iskoristiti momentum da završi pregovore sa EU u mogućem punom mandatu ove Vlade, čime bi, svojim uspjehom, pokazala primjer ostalim državama kandidatima u region.

“Na toj liniji, iskazana je snažna podrška Italije da naša država postane što prije dio evropske porodice. Tome će, kako je ocijenjeno, prethoditi posvećen rad u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije”, kaže se u saopštenju.

Iz MVP-a su naveli da je na sastanku bilo riječi o modalitetima unapređivanja bilateralne saradnje u brojnim oblastima, sa fokusom na projekte u energetici i poljoprivredi.

Dodaje se da je Krivokapić pozvan da uskoro posjeti Rim, i da će to biti dodatna prilika za jačanje sveukupnih veza Crne Gore i Italije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS