Nova Vlada će posvećeno sprovoditi reforme

Podgorica, (MINA) – Evropske integracije biće u fokusu rada nove Vlade, koja će posvećeno raditi na sprovođenju reformi, poručeno je sa sastanka ministra odbrane Raška Konjevića i šefice Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Oane Kristine Pope.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Konjević je istakao da se evropski put Crne Gore mora odblokirati i da država mora odlučnije krenuti u ispunjavanje privremenih mjerila u ključnim poglavljima.

„Nastavićemo da se u potpunosti usaglašavamo sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU“, poručio je Konjević i dodao da evropski i evroatlantski kurs za Crnu Goru nema alternativu.

On je, u kontekstu krize u Ukrajini, ukazao na značaj jedinstvenog i odlučnog odgovora Evrope i naveo da Crna Gora razmatra dalje modalitete za pružanje podrške Ukrajini.

Popa je poželjela uspješan mandat Konjeviću, ističući da EU cijeni posvećenost nove Vlade evropskim integracijama.

Ona je naglasila da Crna Gora, kao najnaprednija država kandidat za članstvo u EU, može da računa na punu podršku Unije u nastojanju da napreduje u ključnim reformama i izbori se za svoje mjesto u EU.

Popa je ukazala na potpunu usklađenost Crne Gore sa vanjskom politikom EU, kao dokaz posvećenosti zajedničkim vrijednostima.

„Delegacija EU u Crnoj Gori će nastaviti dinamičnu saradnju sa Ministarstvom odbrane i drugim resorima, u cilju što uspješnijeg procesa integracija Crne Gore u EU“, zaključeno je na sastanku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS