Mekalister: EU ima velika očekivanja od Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je lider Zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija, kazao je predsjednik Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta (EP), Dejvid Mekalister, navodeći da Evropska unija (EU) ima velika očekivanja od Crne Gore.

Kako je saopšteno iz Skupštine Crne Gore, Mekalister je, tokom razgovora sa predsjednicom parlamenta Danijelom Đurović, prenio poruku ohrabrenja u kontekstu politike proširenja EU.

On je naglasio da članstvo u EU ne zavisi samo od napretka Vlade, već da Skupština Crne Gore treba da ima konstruktivnu ulogu i posvećeno sarađuje sa izvršnom vlašću.

“On je kazao da je EU prepoznala stepen demokratske zrelosti u našoj zemlji, ističući da Crnu Goru čeka još puno posla u pogledu zatvaranja pregovaračkih poglavlja”, kaže se u sapštenju.

Kako se navodi, Đurović je naglasila da evropska aspiracija predstavlja primarni strateški cilj i navela da očekuje kako će EU prepoznati zalaganje Skupštine i Vlade u reformskim procesima.

Ona je istakla da Crna Gora visoko vrednuje nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana i pozvala institucije EU da pitanje proširenja bude visoko na njihovoj agendi.

Prema ocjeni Đurović, nedovoljna posvećenost reformskim procesima u prethodnom periodu iziskivala je formiranje nove parlamentarne većine.

„Crna Gora mora ubrzano raditi na reformskim procesima jer je članstvo u EU naš zajednički cilj. Trenutna parlamentarna većina daje poruku da je moguće postići širi konsenzus oko ključnih pitanja“, kazala je Đurović.

Ona je istakla da kontinuirani dijalog predstavlja preduslov za postizanje dogovora oko izbora sudija Ustavnog suda, kao i četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

Kako je dodala, višemjesečna blokada parlamenta ukazala na potrebu donošenja određenih zakonskih rješenja, sa akcentom na Zakon o Skupštini i Zakon o Vladi.

