Marović: Intenzivirati suštinske reforme u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Vrijeme je da se, nakon deset godina pregovaranja, u Crnoj Gori intenziviraju suštinske reforme u cilju odblokiranja procesa evropske integracije, poručila je crnogorska potpredsjednica Vlade i ministarka evropskih poslova Jovana Marović.

Iz kabineta potpredsjednice Vlade je saopšteno da je ona, na okuglom stolu u francuskom Senatu u okviru inicijative „Balkanski dijalozi“, poručila da je to intenziviranje naročito neophodno u oblasti vladavine prava gdje se “konkretne reforme još očekuju”.

Marović je rekla da se nada da će EU prepoznati uložene napore u regionu, kao i da će uskoro uslijediti otvaranje pregovaračkog procesa za Albaniju i Sjevernu Makedoniju.

Prema ocjeni Marović, na taj način poslala bi se snažna podsticajna poruka Zapadnom Balkanu, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Marović je naglasila potrebu za konkretizacijom sprovđjenja nove metodologije, koja bi po principu zasluga trebalo da nagradi, ali i sankcioniše države kandidate.

„Posebno je zadovoljstvo razgovarati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana danas kada slavimo Dan Evrope. Upravo je Pariz odgovarajuće mjesto da se prisjetimo vrijednosti na osnovu kojih je izgrađena Evropska unija”, kazala je Marović.

Ona je poručila da agresija u Ukrajini predstavlja poziv za buđenje cijeloj Evorpi, a naročito Zapadnom Balkanu kojem su aktuelne okolnosti potvrdile da je, prema njenim riječima, evropski put jedini garant prosperiteta i bezbjednosti regiona.

