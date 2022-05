Krucijalna uloga Skupštine u procesu pridruživanja EU

Podgorica, (MINA) – Skupština ima krucijalnu ulogu u procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU), kazao je nerezidentni ambasador Belgije u Crnoj Gori Konrad Kun Adam, dodajući da očekuje da će biti unaprijeđen konstruktivni politički dijalog.

Adam je, kako je saopšteno iz crnogorske Skupštine, na sastanku sa predsjednicom parlamenta Danijelom Đurović, kazao da je jako važno što se na toj poziciji poslije 20 godina nalazi žena.

„On je naglasio da Skupština ima krucijalnu ulogu u procesu pridruživanja EU i izrazio očekivanje da će tokom predstojećeg perioda biti unaprijeđen konstruktivan politički dijalog, te da će se potrebne debate i rasprave voditi isključivo u okviru institucija sistema“, kaže se u saopštenju.

Adam je kazao da je uvjeren da će svi politički akteri doprinijeti stvaranju širokog konsenzusa u vezi sa pitanjima koja su važna za evropsku integraciju Crne Gore.

On je pozdravio intenciju objedinjavanja izbora u jednom danu i istakao da istovremeni lokalni izbori doprinose jačanju političke stabilnosti.

„Adam je izrazio nadu da će Crna Gora imati snage da ide putem smanjenja političkih tenzija, te očekivanje da će Vlada i Skupština biti kohezivne i da će raditi na dobrobit građana i u pravcu ostvarenja evropskih ciljeva Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Đurović je podsjetila da je Belgija jedna od rijetkih država sa kojom Crna Gora njeguje duge diplomatske odnose, još od 1910. godine kada su isti uspostavljeni na nivou počasnih konzula.

Ona je istakla da je zadovoljna činjenicom da se u razgovorima sa ambasadorima država članica EU prepoznaje razumijevanje i podršku za evropsku integraciju Crne Gore.

Kako je dodala, očekuje da će svi politički subjekti pokazati političku zrelost za krucijalna pitanja u procesu pristupanja EU.

„Đurović je naglasila da ogromna većina građana Crne Gore podržava pristupanje EU i istakla da je to glavna motivacija i okosnica nove 43. Vlade i parlamentarne većine“, kaže se u saopštenju.

Đurović je kazala da su promjene na izborima 2020. godine predstavljale novu vrijednost za Crnu Goru i da su dovele do prve mirne tranzicije vlasti, što, prema njenim riječima, predstavlja dodatan kvalitet za demokratske procese u državi.

Ona je, govoreći o 42. Vladi, kazala da nije bilo dovoljno volje da se otvori politički dijalog, što je posebno otežalo situaciju kada je u pitanju reforma pravosudnog sistema.

Đurović je, kako je saopšteno, izrazila nadu da će se u Skupštini formirati potrebna većina za izglasavanje reformi u pravosuđu.

Ona je kazala da promjene u Specijalnom državnom tužilaštvu već daju značajne rezultate.

„Ona je naglasila da će tokom trajanja svog mandata podsticati politički dijalog, izbornu reformu, obezbjeđivanje neophodne većine za ključna imenovanja u pravosuđu i donošenje zakona o Skupštini i Vladi, te izrazila očekivanje da će sve parlamentarne grupacije učestvovati u dijalogu o izbornom zakonodavstvu“, kaže se u saopštenju.

Đurović je dodala da Crna Gora mora ići ka pomirenju, da sva opterećujuća pitanja treba zatvoriti i da se treba okrenuti životnim temama, prvenstveno ekonomskim, kao i krajnjem cilju – pristupanju evropskoj porodici naroda.

