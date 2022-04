Konatar: Sjednica Skupštine 28. aprila na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Sjednica Skupštine, na kojoj će biti izabran predsjednik parlamenta i nova vlada, biće održana 28. aprila na Cetinju, kazao je poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar, navodeći da će sjednici predsjedavati potpredsjednik parlamenta Ervin Ibrahimović.

On je, na konferenciji za novinare, kazao da je 46 poslanika, nakon što je mandatar obavijestio Skupštinu da je spreman da izloži sastav vlade, predalo inicijativu za zakazivanje sjednice na Cetinju, 28. aprila u 12 sati.

Konatar je podsjetio da je krajem februara 49 poslanika od bivšeg potpredsjednika Skupštine Strahinje Bulajića tražilo zakazivanje prve sjednice proljećnog zasijedanja za 3. mart, kako bi se izabrao predsjednik Skupštine i, kako je kazao, ni tada nije postojala spremnost Bulajića za zakazivanje sjednice.

“Kad smo dobili potvrdu da je mandatar spreman, mi smo juče podnijeli inicijativu potpredsjednici Branki Bošnjak za zakazivanje sjednice Skupštine i Kolegijuma”, rekao je Konatar.

Kako je kazao, do ovog trenutka Bošnjak nije zakazala sjednicu Skupštine i Kolegijuma, a u medijima je iznijela svoje tumačenje da samo Bulajić može zakazati sjednicu i da ona to neće uraditi.

Konatar je rekao da je, pošto su definitivno iscrpili sve mogućnosti i pošto Bulajić i Bošnjak odbili inicijativu, 46 poslanika, odlučilo da sazove sjednicu Skupštine za 28. april.

“Mi smo formalno obavijestili Skupštinu, predali smo i formalno saziv i na ovaj način željeli smo da odblokiramo Skupštinu”, rekao je Konatar.

On je istakao da 46 poslanika u tome stoji zajedno.

Konatar je kazao da je Ibrahimović jedan od potpisnika te inicijative, što daje i dodatan legitimitet sazivu.

“Odredili su da sjednicom predsjedava Ibrahimović i on će od ovog trenutka preduzeti sve radnje kako bi se sjednica održala bez smetnji 28. aprila”, kazao je Konatar.

On je naveo da će prva tačka biti izbor predsjednika Skupštine, druga izbor vlade, a treća izmjene zakona o akcizama i PDV.

