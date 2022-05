Konatar podnio amandman na Predlog dopune Zakona o lokalnoj samoupravi

Podgorica, (MINA) – Poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar podnio je amandman na Predlog dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je predviđeno da izbori u Podgorici i 13 opština budu održani istog dana, a najkasnije do 30. oktobra.

On je na sjednici Skupštine, na kojoj se raspravlja o Predlogu dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, pojasnio da je amandmanom izmijenjen dio u članu 209 tog akta, koji kaže da će izbori biti održani 30. oktobra.

“U zakonu sada piše da se izbori održavaju u istom danu, a najkasnije do 30. oktobra”, objasnio je Konatar.

On je dodao da je amandman podnio jer su se pojavile dileme oko toga da li Skupština može da odrediti tačan datum održavanja izbora.

“Sada nije eksplicitno određen datum izbora, ostavlja se predsjedniku Crne Gore da odredi termin“, kazao je Konatar.

On je ocijenio da je javni interes da građani na lokalnim izborima glasaju istog dana.

Konatar je rekao da Predlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi nije nikakva novost u Crnoj Gori.

“Osim toga što je potreba građana i društva da ne budemo non-stop u izbornoj kampanji, imamo i izvještaje naših međunarodnih partnera”, naveo je Konatar.

On je rekao da ne postoji politička partija u Crnoj Gori koja nije dala saglasnost ili izrazila spremnost da učestvuje u rješenju kojim bi se lokalni izbori održali istog dana.

“Ovaj Predlog zakona nije ništa novo javnosti i Skupštini, jer smo isti ovaj zakon, sa istom namjerom da se lokalni izbori odlože, imali i u novembru, kada su Demokratski front (DF) i Demokrate, Socijalistička narodna partija (SNP), Pokret za promjene (PzP) I Crno na bijelo predlagali odgađanje izbora na Cetinju, u Mojkovcu i Petnjici”, naveo je Konatar.

Poslanik Demokrata Momo Koprivica kazao je da je Predlog dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je predložila nova parlamentarna većina, akt bez presedana.

On je poručio da zakondavac, parlament i parlamentarna većina nemaju pravo na sve.

“Danas ćete ćuti kako su skoro svi klubovi, partije iz nove i ranije parlamentarne većine podnosili iste predloge zakona. To nije tačno”, naveo je Koprivica.

Prema njegovim riječima, novi predlog je sadržinski bitno i dijametralno drugačiji u osnosu na sve ranije predloge, iz razloga što se ne radi o objedinjavanju izbora, već o njihovom odlaganju.

“Ovim anti-zakonom, ovom uvredom za riječ zakon, se definiše i datum održavanja izbora. Dakle, opštom pravnom normom iz zakona se supstituiše odluka o raspisivanju izbora koju donosi nadležni organ”, rekao je Koprivica na početku sjednice.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Predrag Sekulić kazao je da Ustav ne govori o mandatu lokalnih samouprava.

“Ovo nije pitanje ustavnosti”, dodao je Sekulić.

On je naveo da, prema Zakonu o izboru odbornika i poslanika, mandat odbornicima traje do izbora novog saziva.

“Puno sam argumenata čuo protiv ovog zakona, ali čini mi se da nijedan od njih ne pije vodu. Ako ste se zalagali za odlaganje lokalnih izbora prije nekoliko mjeseci, čini mi se da nema razloga da danas budemo protiv ovog odlaganja izbor u 14 opština”, rekao je Sekulić.

Poslanik DF-a Slaven Radunović kazao je da razumijem “da nije pravi momenat za novu parlamentarnu većinu i da su svjesni da bi vrlo loše prošli na izborima”.

“Ali ne mogu da razumijem da to tražite i za opštine u kojima je uvedena prinudna uprava, konkretno Budvi i Tivtu”, rekao je Radunović.

On je pozvao da se makar ta dva grada izuzmu iz predloga zakona.

Radunović je kazao da svi koji su dobronamjerni moraju da se zapitaju “gdje mi živimo”.

“Danas imate sljedeću situaciju, imate dugogodišnju predjsednicu Vrhovnog suda u pritvoru, bivšeg glavnog specijalnog tužioca koji je krio dokumentaciju i gledao da pomogne kriminalcima, a u isto vrijeme se bavio namještanjem predmeta političkim protivnicima”, rekao je on.

Radunović je kazao da su “kriminalci u inferiornom položaju u Crnoj Gori”.

“Imaju veliki problem – ne mogu da stignu da se bave kriminalom od policajaca, policajci su glavni kriminalci u Crnoj Gori”, naveo je Radunović.

On je rekao da su sve poluge države otrovane.

“Naše institucije Sistema, na koje su nas iz Evropske unije (EU) upućivali da se njima žalimo, su Vesna Medenica, Milivoje Katnić, Dejan Peruničić, porodica Lazović, Milović… To vam je Crna Gora DPS-a”, naveo je Radunović.

On je poručio da DF neće dozvoliti da se mimo njih bira Sudski savjet, vrhovni državni tužilac, Ustavni sud, “koje bira DPS”.

„Ako su potrebne dvije trećine, za dvije trećine postoji Front, ali sa uslovima da ne mogu da prolaze Medenica, Katnić i ostali“, kazao je Radunović.

Poslanik Demokrata Boris Bogdanović rekao je da je izvršna vlast, odnosno zgrada Vlade, postala “klasično parking mjesto za političare iskompleksirane lošim izbornim rezultatom”.

On je naveo da se Predlog dopune Zakona o lokalnoj samoupravi prevodi „kao bježanija od izbora, suda naroda, kao kukavčluk i uzaludno nadanje da je narodu kratko pamćenje“.

„Cirkusanti su predložili ovakvu nakazu od predloga zakona, kojim se definiše datum održavanja izbora za lokalne izbore, čiji je termin već određen odlukom predsjednika Crne Gore” kazao je Bogdanović.

On je rekao da se prvi put u istoriji Crne Gore na ovakav način derogiraju nadležnosti predsjednika države, koji je jedini ovlašćen Ustavom i zakonom da utvrdi taj datum.

Bogdanović je kazao da je, ako zakon stupi na snagu i prozivede pravne posljedice, za Demokrate završen svaki mogući dijalog o izbornoj reformi.

“Ukoliko ovakav nakazni zakon proizvede pravne posljedice, svi poslanici Demokrata će podnijeti ostavku u Odboru za izbornu reforme”, poručio je Bogdanović.

On smatra da se Predlog dopune Zakona o lokalnoj samoupravi ne može odnositi na izbore za izbor odbornika u Skupštini opštine Golubovci i Glavnog grada, jer je mandat odbornika propisan posebnim Zakonom o Glavnom gradu.

Poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović Stanković kazala je da smatra da je Predlog dopune Zakona o lokalnoj samoupravi u skladu sa Ustavom i da se tim aktom ne ulazi u nadležnosti predsjednika države.

“Ovo predsjednika države ne obavezuje i na njemu je da odluči da li će odložiti izbore ili ne”, rekla je Vuksanović Stanković.

Prema njenim riječima, zakon ima uporište u Ustavu i pretežnijem javnom interesu koji je iznad bilo kojeg zakona.

Poslanik PzP-a Branko Radulović kazao je da se Predlog zakona može posmatrati sa dvije tačke gledišta.

“Da li je on proizvod politikanstva, političkog interesa i zaštite nekih grjehova što su napravljeni u prethodnih 30 godina, ili je proizvod nečega što je naša potreba “, upitao je Radulović.

On je zamolio predlagače zakona da još jednom razmisle i povuku akt.

Poslanik Socijaldemokrata (SD) Ivan Brajović rekao je da su svi saglasni da bi bilo dobro da izbori budu u jednom danu.

To je, kako je ocijenio, interes građana Crne Gore i društva.

“Kako da dođemo do toga, najbolje put bi bio kroz Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu i rješenja koja bi donijela tu priču o izborima u jednom danu”, naveo je Brajović.

On je kazao da je očigledno da nema spremnosti da se dogovori Zakon o izboru odbornika i poslanika.

“Da postoji spremnost I želja, to se moglo uraditi i u ranijim sazivima parlamenta”, dodao je Brajović.

On je naveo da se nada da su kolege koji su predložile zakon dobro promislile.

“Mi ćemo saslušati pažljivo raspravu. Kao i u svemu drugom, odnosićemo se prema pojedinim rješenjima onako kako mi vidimo njihov uticaj na kvalitet života građana”, poručio je Brajović.

Poslanik SNP-a Dragan Vukić naveo je da se SNP od prvog dana zalagao za to zakonsko rješenje, još dok su bili opozicija.

„Ovo zakonsko rješenje skoro sve partije su podržale u prethodnom periodu. Zašto je došlo do promjena mišljenja, to pitanje nije za SNP“, rekao je Vukić.

On je dodao da postoji javni interes i da tim rješenjem hoće da pomognu da se politčka situacija rastereti, da se smanje podjele, tenzije i konstantni pritisci na građane, odnosno birače.

