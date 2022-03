Koaliciji oko DPS-a i SNP-u najviše glasova

Podgorica, (MINA) – Koalicija “Da za Berane i Crnu Goru” osvojila je 21,40 odsto glasova na lokalnim izborima u tom gradu, pokazuju preliminarni podaci Demokrata, na 61,99 odsto prebrojanih glasačkih listića.

Prema tim podacima Socijalistička narodna partija osvojila je 19,36 odsto glasova, Za budućnost Berana 18,6, Demokrate 16,62 odsto.

Lista Berane sad dobila je podršku 12,07 građana Prava Crna Gora 6,5, a Ujedinjena 4,98 odsto građana, prenose Vijesti.

U Beranama je u izbornoj trci bilo osam izbornih lista.

Glasačko pravo imalo je 23.535 birača, koji su glasali na 56 biračkih mjesta.

