Formiran albanski poslanički klub

Podgorica, (MINA) – Klub Albanskih poslanika koji čine Genci Nimanbegu i Mehmet Zenka foriram je danas, saopšteno je iz Force.

Iz te stranke kazali su da su se danas obratili i obavijestili predsjednicu Skupštine Danijelu Đurović u vezi formiranja albanskog poslaničkog kluba, koji čine Nimanbegu i Zenka.

Navodi se da je formiranje poslaničkog kluba urađeno u skladu sa Poslovnikom Skupštine.

„Klub Albanskih Poslanika je formiran zbog potrebe unaprjeđenja, zaštite i dostojnog predstavljanja albanskog naroda u Skupštini Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Iz Force su poručili da su, kao i uvijek, albanski poslanici svojom vizijom nastojali da doprinesu rješavanju problema sa kojima se Albanci suočavaju godinama u Crnoj Gori.

