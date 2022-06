Podgorica, (MINA) – Estonija podržava strateška opredjeljenja Crne Gore i nastaviće da podržava članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji (EU), kazao je podsekretar za evropske poslove u Ministarstvu evropskih poslova Estonije Mert Volmer.

Volmer je, tokom razgovora sa državnim sekretarom Ministarstva evropskih poslova Crne Gore Aleksandrom Maškovićem, pozdravio stoprocentnu usklađenost Crne Gore sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, posebno u pogledu sankcija prema Rusiji, koja je prvi susjed Estonije.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, Volmer je naveo da očekuje kako će se rat ubrzo završiti.

Tokom razgovora je poručeno da Crna Gora i Estonija njeguju tradicionalno dobre i prijateljske odnose, što potvrđuje i činjenica da je Estonija bila prva država koja je uspostavila diplomatske odnose sa Crnom Gorom i ratifikovala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Crne Gore i EU.

Mašković je zahvalio na podršci Estonije evropskom putu države istakavši da je za Crnu Goru važno da do kraja godine dobije završna mjerila za poglavlja 23 i 24, radi ubrzanja cjelokupnog procesa pristupanja.

Kako se navodi u saopštenju, on je istakao je da su svi napori Vlade usmjereni u tom pravcu.

“Očekuje nas intenzivan reformski period jer je cilj da Crna Gora u naredne tri godine bude u potpunosti unutrašnje spremna za članstvo u EU”, rekao je Mašković.

