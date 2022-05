Đukanović: Sve više građana uviđa značaj pobjede na referendumu

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je sve više građana koji uviđaju značaj pobjede na referendumu iz 2006, poručio je predsjednik države Milo Đukanović.

Đukanović je, u čestitki povodom Dana nezavisnosti 21. maja, kazao da je taj datum kruna velikog nasljeđa slavne crnogorske istorije, koja će ostati u amanet pokoljenjima.

“S ponosom svjedočimo da je danas u Crnoj Gori sve više građana koji uviđaju značaj naše pobjede na referendumu 2006. godine”, poručio je Đukanović.

On je kazao da razvoj situacije u Crnoj Gori, kao i regionalni i međunarodni kontekst, potvrđuju koliko je odluka o obnovi države bila vizionarska.

“I koliko je važno, posebno u ovako turbulentnim vremenima, što kormilo upravljanja državom imamo u svojim rukama”, dodao je Đukanović.

On je kazao da Crna Gora, koja je već uvažena članica NATO-a, nepokolebljivo stoji na evropskom putu.

“Nijesmo dozvolili da s tog kursa skrene ni tokom minulog perioda dok je njome upravljala nekompetentna i nacionalno neodgovorna vlada”, poručio je Đukanović.

On je rekao da usvajanje evropskog sistema vrijednosti, odgovornost prema NATO-u i članstvo u Evropskoj uniji (EU), kao krajnji cilj, ostaju prioriteti državne politike.

Prema riječima Đukanovića, Crna Gora je kroz razvoj događaja na političkoj sceni tokom poslednje dvije godine pokazala da je funkcionalna demokratija.

“Svoje političke probleme rješavamo demokratskim putem na izborima i u parlamentu a ne vaninstitucionalno, uključujući važne odluke kao što je smjena vlade, i izbor nove, manjinske, koja danas slavi Dan nezavisnosti”, rekao je Đukanović.

On je svim građanima Crne Gore čestitao 21. maj, u nadi da su uprkos brojnim izazovima pred svima bolji dani.

“Za to se zajedno moramo postarati, svako na svom nivou odgovornosti”, zaključio je Đukanović.

