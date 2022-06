Đukanović: Stabilnost i multietnički karakter najveće vrijednosti Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Najveća vrijednost savremene Crne Gore je njena stabilnost i multietnički karakter, poručio je predsjednik države Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović se, po dolasku u Istanbul gdje će biti glavni govornik na 25. Euroazijskom ekonomskom forumu, susreo sa počasnim konzulima, iseljenicima i studentima Crne Gore u Turskoj.

Đukanović je ukazao na visoki nivo odnosa dvije države, prijateljstva i povjerenja.

“Ti odnosi se svakodnevno potvrđuju kroz intenzivne kontakte između dvije zemlje i na najvišem nivou”, naveo je Đukanović.

On je, kako se navodi, posebno iskazao zadovoljstvo što se i nove generacije s poštovanjem odnose prema dugoj tradiciji crnogorsko-turskih odnosa.

Kako je dodao, važan dio tih odnosa je i zajednica iseljenika više generacija iz Crne Gore u Turskoj.

“Važan most između dvije zemlje je i sve brojnija poslovna zajednica iz Turske što govori u prilog intenzivnijoj međudržavnoj saradnji”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Đukanović je odao posebno priznanje počasnim konzulima koji, prema njegovim riječima, igraju odličnu ulogu u zastupanju crnogorskih interesa u Turskoj.

“Posebno je ponosan na našu brojnu zajednicu iseljenika kao odgovorne i lojalne građane Turske koji ne zaboravljaju zemlju svog porijekla”, rekli su iz Službe za informisanje.

Kako su dodali, uz poruku o otvorenosti za sve inicijative, Đukanović je naglasio da je najveća vrijednost savremene Crne Gore njena stabilnost i multietnički karakter koji je uvjek bio platforma koja okuplja i koju će nepokolebljivo čuvati.

“Đukanović je naglasio da je i oblast obrazovanja važna veza saradnje dvije države, imajući u vidu da se u Turskoj školuje više stotina studenata iz Crne Gore što cijenimo kao prijateljsku pomoć mladima, ali i priliku za snaženje kapaciteta naše države”, rekli su iz Službe za informisanje.

Predstavnici iseljeničkih udruženja u Turskoj među kojima su i ugledni privrednici, advokati i poslovni ljudi su, uz zahvalnost Đukanoviću za postignuća koja je ostvario za Crnu Goru, poručili da su se kao ljudi izgradili u Turskoj, ali da “dio njihovog srca uvijek kuca za Crnu Goru”.

Kako je saopšteno, posebna zahvalnost stigla je od predstavnika udruženja studenata koji su predstavili projekat promocije crnogorskih potencijala, za šta su dobili podršku Đukanovića.

Dodaje se da je pet počasnih konzula Crne Gore u Turskoj reklo da je zadovoljno zbog prilike da promovišu Crnu Goru i doprinose uspostavljanju još čvršćih veza Crne Gore i Turske.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS