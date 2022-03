Đukanović sjutra na vanrednom Samitu NATO-a

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović otputovaće danas u Brisel gdje će sjutra, na poziv generalnog sekretara Alijanse Jensa Stoltenberga, učestvovati na vanrednom Samitu NATO-a.

Iz Službe za informisanje predsjednika je saopšteno da će šefovi država i vlada na vanrednom Samitu razgovarati o ruskoj invaziji na Ukrajinu.

Kako je najavljeno, tema Samita biće i podrška Ukrajini i dalje jačanje NATO-ovog odvraćanja i odbrane.

