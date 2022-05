Đukanović sjutra na radnoj večeri u Briselu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović učestvovaće sjutra na radnoj večeri za lidere država Zapadnog Balkana u Briselu, u Evropskoj službi za vanjske poslove.

Iz Đukanovićevog kabineta je saopšteno da će večera biti prilika za razmjenu mišljenja o aktuelnom stanju odnosa, posljedicama i izazovima agresije na Ukrajinu u kontekstu evropske bezbjednosti, širih geopolitičkih pomjeranja i implikacijama na Zapadni Balkan i njegov evropski put.

Navodi se da je Đukanović u Brisel otputovao večeras, na poziv visokog predstavnika Evropske unije za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku Žozepa Borelja.

„Đukanović će se prethodno bilataralno sastati sa Boreljom, a tokom boravka u Briselu razgovaraće i sa predsjednicom Evropskog parlamenta Robertom Metsolom“, kaže se u saopštenju.

