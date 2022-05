DF: Stekli se uslovi za hapšenje Katnića i Čađenovića

Podgorica, (MINA) – Bivši glavni specijalni tužilac (GST) Milivoje Katnić bezuspješno pokušava da relativizuje dokumenta Europola i da spasi specijalnog tužioca Sašu Čađenovića, ocijenili su iz Demokratskog fronta (DF), navodeći da su se stekli uslovi da njih dvojica budu uhapšeni i procesuirani.

Katnić je u srijedu kazao da je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) odbacilo krivičnu prijavu protiv policijskog službenika Petra Lazovića, a ne Čađenović.

Iz DF-a su kazali da su se, nakon Katnićevog „pojašnjenja“ o njegovoj i ulozi SDT-a u prikrivanju dokaza i zaustavljanju istrage o vezama visokih policijskih službenika sa vođama Kavačkog klana, već danas stekli uslovi da nekadašnji GST i Čađenović budu uhapšeni i procesuirani.

„Osim javnog priznanja Milivoja Katnića, imamo i vizuelni dokaz – fotografiju nasmijanog Saše Čađenovića koju je Petar Lazović poslao Radoju Zviceru. Ova fotografija, koja je očigledno nastala u zgradi tužilaštva, dovoljno govori o tome da Čađenović zna da je fotografisan od strane Lazovića“, kaže se u reagovanju DF-a.

Navodi se da je još više inkriminišuće za Čađenovića da fotografija proslijeđena Radoju Zviceru predstavlja jasnu poruku da Kavački klan ima zaštitu specijalnog tužilaštva.

„Takođe, činjenica da je GST Vladimir Novović insistirao na ponovnom formiranju predmeta jasno ukazuje na svjesnu opstrukciju Katnića i Čađenovića koji su krajem januara prošle godine zaključili da ne postoje elementi za krivično gonjenje Lazovića i Ljuba Milovića“, kaže se u reagovanju.

Iz DF-a su ocijenili da Katnić, priznavši da on lično stoji iza te odluke, bezuspješno pokušava spasiti Čađenovića i, kako su kazali, relativizovati dokumenta koja je objavio Europol.

„Zato DF očekuje od Novovića da, koliko danas, izda nalog za privođenje i određivanje tužilačkog pritvora Katniću i Čađenoviću, jer između njihovih i zloupotreba Vesne Medenice ne postoji razlika“, navodi se u reagovanju.

Iz DF-a su naveli da Katnić, svojim „cirkuskim“ objašnjenjima, jasno pokazuje da nije mario za saradnju sa Europolom i da je selektivno pristupao dokumentima koje je dobijao od evropskih partnera.

„Zbog svega navedenog, DF očekuje u narednim satima privođenje i procesuiranje Katnića i Čađenovića, inače ćemo svaki pokušaj relativizacije ovog slučaja smatrati kao projektovan i tendencionzan, i na šta ćemo imati konkretan i snažan odgovor. Vrijeme je za pravdu“, dodaje se u reagovanju.

