Đeka: Naredna sedmica ključna za formiranje manjinske vlade

Podgorica, (MINA) – Naredna sedmica biće ključna za formiranje manjinske vlade, kazao je poslanik albanske koalicije Jednoglasno Fatmir Đeka, dodajući da bi održavanje izbora bilo neodgovorno.

Đeka smatra da su, nakon lokalnih izbora u Ulcinju i Beranama, bliži formiranju nove vlade.

“Oni koji to žele, mogli su da izvuku jasne pouke, pa vjerujem da će naredna sedmica biti ključna u ovom procesu. Koliko mogu procijeniti, malo se kome stvarno ide na izbore, iako je to legitimna i demokratska opcija”, kazao je on.

Prema njegovim riječima, u ovakvoj situaciji, i u državi i svijetu, to je veoma neodgovorno i štetno.

“Tim prije što se ekonomska situacija usložnjava, turistička sezona je na pragu i treba brzo donositi odluke u interesu države i građana”, dodao je Đeka u izjavi agenciji MINA.

Upitan da li će biti angažovan kao ministar u novoj vladi, Đeka je rekao da je ta odluka na mandataru Dritanu Abazoviću.

“Mi imamo izuzetno dobre odnose, vršili smo vlast na lokalnom nivou, zajedno smo od početka u procesu formiranja evropske vlade. Znam koliko on želi da sve ovo uspije i ja mu, sa svim svojim kapacitetima, stojim na raspolaganju, na kojoj se god poziciji nalazio, bilo u Vladi ili u Parlamentu”, rekao je Đeka.

On je naveo da neuvođenje sankcija Rusiji, iako na to jasno pozivaju evropski partneri, predstavlja potvrdu da aktuelna Vlada što prije mora da ode u fusnotu političke istorije.

“Ona pravi štetu državnim interesima, usporava evropske integracije i umanjuje naš rejting kod partnera”, dodao je Đeka.

Govoreći o formiranju vlasti u Ulcinju, Đeka je kazao da treba sačeketi rezultate ponavljanja glasanja na jednom biračkom mjestu u srijedu, kako bi se izvukli konačni zaključci.

“Naša koalicija osvojila je ubjedljivo najveći broj glasova, preko 43 odsto, i prirodno je da ona ima predsjednika Opštine”, rekao je Đeka.

On je kazao da u lokalnom parlamentu žele još širu koaliciju.

“Mi ne želimo da se nakon izbora politički nadgornjavamo, jer je konačno vrijeme da svi zajedno, na jasnoj platformi i uz podršku buduće Abazovićeve vlade, radimo na svestranom razvoju Ulcinja”, rekao je Đeka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS