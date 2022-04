Danas Konstitutivna sjednica nove Vlade

Podgorica, (MINA) – Konstitutivna sjednica 43. Vlade Crne Gore biće održana danas i biće prenošena uživo, saopšteno je iz kabineta premijera Dritana Abazovića.

Navodi se da će sjednici biti prenošena uživo u skladu sa Abazovićevom najavom da namjerava da sjednice budu otvorene za javnost u cilju povećanja ukupne transparentnosti rada Vlade.

“Na ovaj način, Vlada Crne Gore predvođena premijerom Abazovićem želi da podstakne građane da se uključe u proces donošenja odluka, poveća pristupačnost građana državnim organanima i jača povjerenje u Vladu Crne Gore i institucije sistema”, kaže se u saopštenju.

Vlada će, kako se navodi, posvetiti posebnu pažnju tehničkom osposobljavanju i osavremenjivanju sale u kojoj se održavaju sjednice, kako bi javnost mogla da bude u toku sa svim sjednicama i tačkama dnevnog reda, osim za one koje zbog javnog interesa imaju stepen tajnosti.

Sjednica će početi u petak, 29. aprila u 14.00 sati, a biće prenošena na linku https://youtu.be/ABFgq6PNSr4.

