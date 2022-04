Damjanović: Zakazati sjednicu Skupštine zbog rasta cijena

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednica Demokratske partije socijalista (DPS) Sanja Damjanović pozvala je predsjedavajućeg Skupštine Strahinju Bulajića da što prije sazove sjednicu na kojoj bi se razmatrale hitne mjere povodom rasta cijena proizvoda.

Damjanović je kazala da sve države u svijetu, koje imaju odgovorno rukovodstvo, preduzimaju promptne mjere kako bi se ublažio udar na standard građana, koji je posljedica agresije Rusije na Ukrajinu.

Ona je poručila da crnogorski građani ne smiju biti taoci politikantstva i ucjena djelova parlamentarne većine.

“Takav potez nema opravdanje i on, osim što destabilizuje državu, direktno pogađa svakog građanina prepuštenog haosu koji direktno utiče na njihovu egzistenciju”, rekla je Damjanović.

Ona je navela kako vjeruje da Bulajić i ostali politički subjekti uviđaju da je kriza, koja se ogleda u rekordnom rastu cijena, postala neizdrživa za mnoge građane Crne Gore.

Kako je dodala, sve ukazuje kako će taj trend u narednim sedmicama biti još gori.

“Iz tog razloga, bez ikakve namjere za politikantstvom, upućujem poziv aktuelnom privremenom rukovodstvu Skupštine da, u interesu čitavog društva, zakaže sjednicu sa samo jednom tačkom, koja će se ticati razmatranja situacije i eventualnih prijedloga mjera za njeno prevazilaženje”, istakla je Damjanović.

Ona je poručila da je zadatak svih poslanika da rade u interesu onih koji su ih izabrali i koji ih plaćaju.

“Iz tog razloga vjerujem da će ova inicijativa naići na podršku svih poslaničkih klubova – jer, po ovom pitanju ne treba, niti smije biti političkih razlika i mimoilaženja”, istakla je Damjanović.

