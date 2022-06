Crna Gora doprinijela oblikovanju novog svjetskog poretka

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, učlanjenjem u NATO, dala svoj doprinos oblikovanju novog svjetskog poretka koji se ubrzano mijenja, ocijenila je predsjednice Skupštine Danijela Đurović povodom pet godina članstva države u Alijansi.

Đurović je podsjetila da je Crna Gora 5. juna 2017. godine zvanično postala 29. članica NATO-a.

„Postajući dio saveza najbezbjednijih država na svijetu, Crna Gora je dala svoj doprinos oblikovanju novog svjetskog poretka, koji se ubrzano mijenja pred našim očima”, kazala je Đurović.

Prema njenim riječima, opravdanost učlanjenja u NATO savez naročito je došla do izražaja u današnjim turbulentnim vremenima, kada se desio rat na tlu Evrope, što, kako je navela, niko nije očekivao.

„Crna Gora je zahvalna našim prijateljima, partnerima i saveznicima na podršci koju nam pružaju u razvoju naših kapaciteta i dostizanju potrebnih standarda kako bismo bili kredibilna NATO članica”, poručile je Đurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS