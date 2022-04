Bošnjak: Prva tačka sjednice mora biti izbor predsjednika Skupštine

Podgorica, (MINA) – Na prvoj sjednici parlamenta, u skladu sa Poslovnikom, prva tačka mora biti pokretanje procedure o izboru predsjednika Skupštine, kazala je potpredsjednica crnogorskog parlamenta Branka Bošnjak.

Kako je rekla, tek nakon toga bi mogla da ide sjednica ili tačka dnevnog reda posvećena izboru nove vlade.

“Smatram da izbor nove vlade zaslužuje posebnu sjednicu, a ne da to bude druga, ili već ne znam koja, tačka dnevnog reda prve naredne sjednice”, kazala je Bošnjak za Portal RTCG.

Kako je najavila, eventualni dolazak poslanika Pokreta za promjene na tu sjednicu biće stvar šireg dogovora.

“Vrlo važan element prije donošenju te odluke će biti i to ko će zakazati tu sjednicu, da li on ima legitimitet da to uradi”, rekla je Bošnjak.

Prema njenim riječima, pravno formalno, to može uraditi samo predsjedavajući Skupštini do izbora novog predsjednika, potpredsjednik Strahinja Bulajić.

“Sve ostalo bi bilo ulazak u zonu krivične odgovornosti, a postavilo bi se pitanje validnosti jer iz neprava se ne moze crpiti pravo”, navela je Bošnjak.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS