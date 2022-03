Bogdanović: Vlada radila u službi tuđih interesa

Podgorica, (MINA) – Odlazeća Vlada potrošila je svoje vrijeme zato što je radila u službi tuđih interesa, ocijenio je generalni sekretar Demokratske partije socijalista (DPS) Aleksandar Bogdanović.

Bogdanović je, na Opštinskoj izbornoj konferenciji DPS-a u Mojkovcu, kazao je da je Vlada samo potvrdila ono što su iz DPS-a sugerisali i govorili 30 godina.

On je, kako su kazali iz DPS-a, naveo da se mirnom tranzicijom vlasti, pružila šansa i onima koji su se 30 godina borili da dođu na poziciju izvršne vlasti.

„Upravo tom mirnom tranzicijom vlasti pokušali smo da dođemo do određene kohabitacije i pružimo šansu onima koji su nastupili nakon odlaska sa vlasti DPS-a i njenih tradicionalnih koalicionih partnera“, rekao je Bogdanović.

On je ocijenio da odlazeća Vlada da nije ostvarila nijedan rezultat u bilo kojoj sferi svog djelovanja.

„Obećali smo da će ta Vlada pasti, što je možda tada djelovalo nemoguće i na nivou fikcije u koju mnogi naši članovi i birači nijesu vjerovali”, rekao je Bogdanović.

On je poručio da su u DPS-u ranije govorili da ova i ovakva vlada ne može da opstane i da je neophodno da se skrati vrijeme propadanja države.

