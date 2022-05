Abazović: Vlada promoviše regionalnu saradnju, mir i stabilnost

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore promoviše regionalnu saradnju, mir, stabilnost, ekonomski i infrastrukturni razvoj, kazao je premijer Dritan Abazović dodajući da to može dovesti do rasta povjerenja građana u institucije sistema.

Abazović je danas razgovarao sa ambasadorkom Turske u Crnoj Gori, Songul Ozan.

“Crna Gora i Turska su saveznici i prijatelji koji teže unaprijediti svoje odnose”, konstatovano je sastanku, saopšteno je iz Vlade.

Abazović je rekao da je Turska jako bitan partner i prijateljska zemlja Crne Gore sa kojom teži da ostvari saradnju na još većem nivou.

“Premijer je dodao je dobar pokazatelj naše saradnje turska fondacija TIKA, koja godinama realizuje jake projekte na manje razvijenim područjima Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Abazović je rekao da Vlada Crne Gore promoviše regionalnu saradnju, mir, stabilnost, ekonomski i infrastrukturni razvoj, “za što smatramo da će dovesti do rasta povjerenja građana u institucije sistema”.

Ozan je, kako se navodi, istakla da je Crna Gora saveznik i prijatelj Turske sa kojim dijeli zajedničku istoriju i kulturu, i spremnost da zajedno rade na unapređenju odnosa.

Ona je kazala da je Vlada Turske spremna da sa crnogorskom Vladom unaprijedi odnose u narednom periodu, kako u dijelu ekonomije i investicija, tako i u jačanju saradnje u oblasti kulture i obrazovanja.

