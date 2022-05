Abazović sa Porfirijem u Ostrogu

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović razgovaraće sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem u manastiru Ostrog.

Kako je saopšteno iz Mitropolije crnogorsko-primorske (MCP) predlog za susret došao je iz Abazovićevog kabineta.

Navodi se da su iz Abazovićevog kabineta predložili da susret bude održan u Vladi Crne Gore.

„Iz Mitropolije je odgovoreno da prilikom organizacije proslave, nije predviđen dolazak Porfirija u Podgoricu te da je zbog nedostatka vremena susret moguće organizovati jedino u manastiru Ostrog“, kaže se u saopštenju.

Iz MCP su kazali da je iz kabineta premijera taj predlog prihvaćen, uz zahtjev da se uputi formalan poziv, što je i učinjeno.

