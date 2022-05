Abazović: Ne vidim ništa sporno u izboru Kentere

Podgorica, (MINA) – Novoizabrani vršilac dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Savo Kentera nije u formalnom odnosu sa bilo kojom partijom u Crnoj Gori, što ga je, između ostalog, preporučilo za tu funkciju, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je novinarima u hotelu Hilton rekao da je razmišljao o više kandidata za šefa ANB-a, i da ne vidi ništa sporno u izboru Kentere.

Na pitanje šta je Kenteru kvalifikovalo za tu funkciju, Abazović je kazao da je bilo nekoliko stvari.

Prema riječima Abazovića, Kentera je čitav svoj radni vijek posvetio sektoru globalne bezbjednosti.

“Dugogodišnji je predsejdnik Atlantskog saveza, organizacije koja ima posebnu ulogu svugdje u svijetu”, rekao je Abazović.

Prema riječima Abazovića, Kentera je u svojoj karijeri ostvario značajne međunarodne kontakte, koji mogu da budu od pomoći u transformaciji crnogorske bezbjednosne službe u narednom periodu.

Abazović je, komentarišući negodovanja određenih političkih aktera na izbor Kentere, kazao da nema ništa protiv kolega iz Vlade koje po tom, ili bilo kojem pitanju, misle drugačije.

“Nijesam potrešen njihovim stavom”, dodao je Abazović.

Komentarišući to što je predsjednik države Milo Đukanović Skupštini vratio na ponovno odlučivanje dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, Abazović je kazao da se Đukanović “više ne ponaša kao predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS)”.

“Ako gledamo sa tog aspekta, mislim da je to dobro, a ako gledamo sa aspekta elementarne logike, onda ne znam šta da kažem”, dodao je Abazović.

On je ocijenio da Đukanović ima, kako je rekao, čudnu koordinaciju sa svojim poslanicima.

“To ne bih dalje komentarisao. Biće na ponovnom glasanju, i ako je neko promijenio mišljenje moći će da to politički demonstrira u Skupštini”, kazao je Abazović.

Na pitanje šta očekuje od dijaloga sa ostalim partijama oko izbornih reformi, on je pohvalio stav Demokratskog fronta (DF) da su spremni da učestvuju u izboru određenih fukcija sudske vlasti, ali i u izbornoj reformi.

“Rekli su i da svojim aktivnostima neće dozvoliti da se na tim mjestima nađu ljudi poput Vesne Medenice ili nekog iz prethodnog perioda. Za takav stav imaju punu podršku premijera”, istakao je Abazović.

On je kazao da se zajedničkim sagledavanjem najboljih kandidata može doći do izbora kredibilnih ljudi, koji će sudsku vlast učiniti produktivnijom, boljom i pravednijom.

Kad je riječ o Demokratama, Abazović je kazao da mu je u posljednjih nekoliko mjeseci potpuno nejasna njihova logika.

“Ta politika je okrenuta kada je trebalo da se promijeni Tužilački savjet, a to se zbog njih nije desilo. Od jula se dešava transformacija, nejasna za profil partije koja, umjesto da ide evropskim putem, skreće u desno”, smatra Abazović.

On je naveo da očekuje da svi politički subjekti započnu dijalog i istinsko traženje rješenja, kako za izbore, tako i za odluke koje definišu evropski put Crne Gore.

Upitan da li će pokrenuti dijalog za izbor vrhovnog državnog tužioca (VDT) i Sudskog savjeta, on je rekao da je to neminovno.

Prema riječima Abazovića, uspostavljanje funkcionalne sudske vlasti je u interesu cijele države.

“Postoje pitanja oko kojih će lakše doći do dogovora. Na primjer, Sudski savjet ne nosi nivo senzibiliteta koliko izbor VDT-a, ali u svakom slučaju sve će to da bude izazov. Isto se odnosi i na Ustavni sud”, naveo je Abazović.

On je apelovao na sve političke subjekte da se to riješi tokom proljećnog zasijedanja Skupštine, budući da je, kako je kazao, već izgubljeno previše vremena.

Govoreći o eventualnom povećanju stepena obezbjeđenja za glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, Abazović je rekao da on ima na raspolaganju kompletan državni bezbjednosni aparat.

“To moramo da radimo u skladu sa procedurama. Afirmišem njega i sve tužioce da nastave na liniji snažne borbe protiv organizovanog kriminala i da se uopšte ne plaše, da pokažu potpuno drugačiji diskurs u odnosu na prethodni period”, rekao je Abazović.

Komentarišući izjavu bivšeg premijera Zdravka Krivokapića da, dok je bio koordinator bezbjednosnih službi, nije uradio ništa povodom dopisa Europola, Abazović je kazao da ne želi da ulazi u polemiku.

“On je bio na čelu Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Ili ne zna koje su mu nadležnosti kao premijeru, ili je nešto drugo u pitanu. Pokušaji napada na mene predstavljaju istu matricu koja želi Crnu Goru da drži zarobljenom”, smatra Abazović.

