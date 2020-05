Podijeljena pomoć za hiljadu ugroženih porodica

Podgorica, (MINA) – Volonteri Crvenog krsta (CKCG) podijelili su proteklih dana pomoć za hiljadu ugroženih porodica iz cijele Crne Gore.

Kako su naveli iz te organizacije, pomoć ugroženim porodicama podijeljena je zahvaljujući donaciji od 50 hiljada USD koju je obezbijedila Coca-Cola Fondacija.

„Donacija je realizovana u saradnji sa Operativnim štabom za upravljanje donacijama Nacionalnog koordinacionog tijela. Posredstvom opštinskih organizacija CKCG, ugrožene porodice su dobile pakete sa osnovnim prehrambrenim namirnicama i sa higijenskim artiklima“, kaže se u saopštenju.

Generalna sekretarka CKCG Jelena Dubak kazala je da kompanija Coca-Cola na globalnom nivou značajan partner Međunarodnoj federaciji Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca u pripremama i odgovoru na nesreće i pružanju podrške zajednicama u kojima djeluju.

„Drago nam je što je do ove saradnje došlo i u Crnoj Gori, i to u trenutku kada je to veoma značajno za naše društvo, i kad se suočavamo sa velikim humanitarnim izazovom“, poručila je Dubak.

Prema njenim riječima, ta značajna finansijska donacija će im pomoći da odgovore na potrebe značajnog broja socijalno ugroženih građana, „kojima ćemo na ovaj način zajedno olakšati svakodnevicu i bar djelimično unaprijediti kvalitet života“.

U Coca-Cola sistemu navode da su se uvijek vodili idejom da je veoma važno da se uz razvoj njihovog poslovanja razvija i zajednica u kojoj žive i rade.

Direktor Coca-Cola HBC Crna Gora Nikola Tripković rekao je da su njihove aktivnosti usmjerene prvenstveno na one koji se nalaze na prvoj liniji borbe protiv COVID-19.

„Zato smo do sada, pored ovih 50 hiljada USD, donirali preko deset hiljada litara naših proizvoda medicinskim radnicima, kao i angažovanim ljudima u karantinima, kako bi im makar malo olakšali tu borbu“, kazao je Tripković.

On je dodao da im je Crveni krst pomogao da dopreme pomoć do najugroženijih porodica, kojima su bar za jedan vremenski period, olakšali cijelu situaciju.

„Pomažemo jer vjerujemo da zajedno zaista možemo napraviti razliku”, poručio je Tripković.