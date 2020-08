Pasareli: Izbori u ključnom trenutku za Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Parlamentarni izbori u Crnoj Gori održavaju se u ključnom trenutku za tu zemlju, a politička i društvena previranja, ekonomska kriza i COVID-19 predstavljaju značajan izazov za cijeli sistem, ocijenio je šef ENEMO posmatračke misije u Crnoj Gori Đanluka Pasareli.

On je, tokom brifinga za kratkoročne promatrače, objasnio da misiju čini glavni tim od sedam ljudi i oko 38 promatrača koji će pratiti sve aktivnosti vezane za poštovanje izbornih procedura u cijeloj zemlji.

„Aktivnosti misije počele su početkom jula. Uprkos kratkim rokovima i izazovnim okolnostima u kojima djelujemo, uvjereni smo da će misija biti vrlo uspješna, u skladu s prethodnim misijama ENEMO-a“, kazao je Pasareli, prenosi PR Centar.

Pasareli je rekao i da je već objavljen privremeni izvještaj za period od 15. jula do 15. avgusta, koji je distribuiran na brojne adrese i koji je, kako je naveo, generalno propraćen pozitivnim povratnim komentarima sagovornika.

„Održali smo sastanke s nekoliko ambasadora, s čelnicima gotovo svih političkih partija, kao i s predstavnicima Vlade i agencija uključenih u izborni process”, naveo je Pasareli.

On je podsjetio da su do 15. avgusta ENEMO posmatrači održali ukupno 237 sastanaka sa zainteresovanim stranama u izborima.

“S velikom skromnošću mogu reći da nijedna druga organizacija nije imala sličan učinak“, naveo je Pasareli.

Tu se, kako je objasnio, ne završava njihov zadatak.

„Tokom izbornog dana dugoročni i kratkoročni posmatrači će nadgledati stotine biračkih mjesta, a lično ću posjetiti osam gradova, kao i podgorički zatvor“, kazao je Pasareli.

On je rekao i da će preliminarni izvještaj biti prezentovan ubrzo nakon izbornog dana, dok se konačni izvještaj očekuje početkom oktobra.

„U Crnoj Gori smo da doprinesemo poboljšanju transparentnosti izbornog procesa, procijenimo njegov integritet i kompatibilnost s međunarodnim standardima i domaćim zakonodavstvom, kao i da pružimo preporuke za potencijalna područja poboljšanja“, kazao je Pasareli.

Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori Džudi Rajzin Rajnke kazala je da se izbori u Crnoj Gori odvijaju u jednom, istorijski posmatrano, neuobičajenom okruženju, a to je COVID 19 pandemija.

„Zadivljena sam činjenicom da ste bili voljni da se ukrcate u avion, u ovom istorijskom trenutku i da, zapravo, rizkujete svoje zdravlje kako bi došli i bili svjedoci nečega u šta iskreno i duboko vjerujete. Vi dijelite moje uvjerenje u važnost ove misije“, rekla je Rajzin Rajnke.

Ona je saopštila i da je Ambasada SAD uključena u posmatračke misije kao dio međunarodnih napora na praćenju, posmatranju i utvrđivanju kredibilnosti izbornih procesa i rezultata izbora.

„Ovdje smo da posmatramo proces sa ciljem da propratimo da li je kredibilan i inkluzivan i da obezbjeđuje učešće glasača na svim nivoima. Nismo eksperti u ovoj oblasti kao što ste vi, ali mi kao Ambasada SAD, pokušavamo da obezbijedimo da imamo svoje „oči i uši“ na terenu bez uticaja na same rezultate, što, naravno i vi radite“, kazala je Rajzin Rajnke.

On je rekla da se nada da će se birači odazvati u velikom broju i to, kako je navela, ne iz političkih razloga, već zato što joj je stalo da svaki pojedinac u Crnoj Gori, koji ima pravo glasa, dobije mogućnost da to svoje pravo i ostvari.

„Ovo nije politička izjava, već izraz mog dubokog uvjerenja da je demokratija važna na individualnom nivou jer glasanje je pravo, ali i privilegija i dužnost, isto kao što svaki pojedinac ima pravo, privilegiju i dužnost da se kandiduje ili kao što političke partije imaju prava da učestvuju u kampanji“, kazala je Rajzin Rajnke.

Ona je istakla da je praćenje izbora značajno ne samo da bi se obezbijedilo prisustvo, već i da bi se omogućila naredna faza procesa.

„Formiranje skupštine, nadajmo se bez bojkota, gdje kredibilni rezultati, čak i onima koji su u manjini, pružaju uvjerenje da demokratski procesi funkcionišu u praksi, te da su bez obzira na svoje stavove, ti poslanici, izabrani slobodno, fer i demokratski izraženom voljom“, zaključila je Rajzin Rajnke.