Otvorene liste moguće samo ako ima više izbornih jedinica

Podgorica, (MINA) – Sistem otvorenih izbornih lista u Crnoj Gori može da funkcioniše samo ukoliko se cijela država podijeli na više izbornih jedinica, smatraju vanredni profesori na Fakultetu političkih nauka (FPN), Olivera Komar i Veselin Pavićević.

Komar i Pavićević su to kazali na panel diskusiji „Otvaranje izbornih lista i demokratizacija političkih partija“, koju su organizovali Centar za monitoring i istraživanje i Agencija MINA.

Docent na FPN-u Zlatko Vujović rekao je da u Crnoj Gori građani ne mogu da biraju unutar liste, ili da kombinuju kandidate iz više lista.

“Došli smo do toga da se govori i raspravlja o otvorenim listama, ali i omogućavanju da se personalizuje izborni sistem, pojača uticaj birača na to ko će biti njegov predstavnik”,kazao je Vujović.

On je naveo da otvaranje lista dovodi do visokog stepena personalizacije kampanje, odnosno da se kandidati trude da njih zapamte jednako kao i partije.

Jedna od dobrih strana je, kako je kazao, što podrška ne zavisi od toga ko će kandidata i gdje postaviti.

“Nije problem što ne rade u kampanji već ne rade ni tokom mandata. U Crnoj Gori ima zalutalih poslanika, kojima sistem omogućava to. Preferencijalno glasanje je postalo standard u Evropi”, istakao je Vujović.

Komar je rekla da pitanje odgovornosti, kao gorući problem koji se potencira u narativu o otvorenim listama, nije povezan sa poslanicima.

“Riječ je o opštem nedostatku odgovornosti. Rekla bih da je tu čak veći problem izvršne nego zakonodavne vlasti”, navela je Komar.

Ona je kazala da se zalaže za konzervativnost, koja, kada je riječ o promjeni izbornog sistema, dovodi do sigurnosti.

“Hajde da poboljšamo razvoj političke kuture, da ne prelegulišemo stvari. U Crnoj Gori politička kultura napreduje, mi suštitnski prisustvujemo promjeni”, rekla je Komar.

Ona je navela da otvorene liste otvaraju prostor za klijentelizam i kupovinu glasova, kao i za populizam, dodajući da će, u slučaju zadržavanja ženskih kvota, razlika u broju glasova koje dobijaju muškarci i žene biti vidljivija.

“Suštinski, čini mi se da vrlo lako odustajemo od pravila koja imamo, idemo na prelegulaciju, umjesto da učinimo napor da stvari počinju”, zaključila je Komar.

Pavićević je rekao da Crna Gora danas ima veliko iskustvo, ali da politička praksa ne ulazi u dubinu stvari.

Prema njegovim riječima, namjera sistema otvorenih izbornih lista je da se umanji moć lidera partije, navodeći da se mora postaviti pitanje da li partija može bez lidera.

“Kao slobodni građani prihvatamo programe i statute partija”, kazao je Pavićević.

On je rekao da će svaka lista u prvi plan staviti najjače igrače.

“Nigdje nijesam vidio da se reforma temelji na ovako neučinkovitim izmjenama, a neće se dobiti ono što se traži. Hajde da podijelimo Crnu Goru na više izbornih jedinica, tu može ovo da funkcioniše”, poručio je Pavićević.

Panel diskusija organizovana je u sklopu projekta koji agencija MINA realizuje sa Centrom za monitoring i istraživanje, a koji je finansijski podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori.

