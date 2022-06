Obradović izabran za predsjednika SO Berane

Podgorica, (MINA) – Predsjednik beranskog odbora Demokratske Crne Gore, Novica Obradović, izabran je danas za predsjednika Skupštine opštine (SO) Berane.

Kako je objavljeno na sajtu Opštine Berane, za Obradovića je, na konstitutivnoj sjednici SO, glasalo 19 odbornika koji su i podnijeli predlog za njegov izbor, a protiv je bilo osam.

Sjednici nijesu prisustvovali odbornici Socijalističke narodne partije.

„Izborom predsjednika Skupštine je, saglasno zakonu, konstituisana Skupština novog saziva“, kaže se u saopštenju.

Obradović je funkciju predsjednika SO obavljao i u prethodnom mandatu.

