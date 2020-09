Nema bezbjednog otvaranja škola dok transmisija ne bude pod kontrolom

Podgorica, (MINA) – Šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Crnoj Gori Mina Brajović kazala je da nema bezbjednog otvaranja škola dok transmisija virusa ne bude pod kontrolom i dodala da treba donijeti individualne planove za svaku školu.

Ona je u „Bojama jutra“ na Televiziji Vijesti rekla da je porast oboljelih i hospitalizovanih od COVID-a 19 u Crnoj Gori razlog za brigu.

Brajović je navela da škole treba da budu otvorene, ali bezbjedno.

“Nema bezbjednog otvaranja škole dok transmisija ne bude pod kontrolom“, naglasila je Brajović i dodala da škole treba da budu bezbjedno mjesto kako za djecu, tako i za nastavno osoblje, prenosi portal Vijesti.

Ona je poručila da je neophodno da se izađe sa modelom koji bi bio individualan.

“A ne jedan model i jedna mjera za sve, jer to u ovakvim okolnostima ne funkcioniše, nego individualni planovi za svaku školu”, kazala je Brajović.

Ona je rekla da je važno da građani znaju da ono što se dešava u Crnoj Gori dešava se i u regionu i

Evropi.

Kako je kazala, od 1. juna do 6. septembra bilježi se veliki porast brojeva novooboljelih, 118 procenata.

“Zabrinjava me što Crna Gora već sedmicama unazad spada u grupu zemalja koji ima najveći broj oboljelih u protencionalnom smislu. U posljednjih 14 dana spada u top pet zemalja, zajedno sa Norveškom, Danskom, Mađarskom i Gruzijom“, navela je Brajović.

Ona je poručila da se mora agresivnije raditi na testiranju, izolaciji, liječenju, praćenju kontakata oboljelih.

Brajović je dodala da je stav SZO jasan po pitanju nošenja maski, a to je da djeca do pet godina ne nose maske, a od šest do 11 da se odluka donese na temelju pažljive procjene rizika.