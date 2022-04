Podgorica, (MINA) – Janko Milatović i Andrija Mandić novi su poslanici crnogorskog parlamenta.

Oni će zamijeniti Strahinju Bulajića i Mila Božovića, koji su ranije podnijeli ostavke na poslaničke funkcije.

Bulajić i Božović bili su na izbornoj listi koalicije Za budućnost Crne Gore.

