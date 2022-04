Podgorica, (MINA) – Manjinska vlada neće doprinijeti stabilizaciji političkih prilika u Crnoj Gori, ocijenio je jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Milan Knežević, navodeći da su vanredni parlamentarni izbori jedino rješenje.

On je u emisiji Argumenti na Televiziji Crne Gore kazao da se Crna Gora nalazi u lavirintu i institucionalnom ludilu.

Knežević je rekao da je sve blokirano zbog kombinatorike i kalkulacija političkih subjekata.

On je naveo da ne očekuje da će manjinska vlada, ako bude formirana, stabilizovati političke prilike, jer je, kako je kazao, koncipirana na izdaji izborne volje od 30. avgusta.

“To mora da odobri Milo Đukanović, što je neprihvatljivo i izdaja je izborne volje. Iz opšte poznate situacije sa izbora i onih u 2020, pa i ovih lokalnih, da je Đukanović gubitnik, on vaskrsava kao političko čudo”, kazao je Knežević, prenosi portal RTCG.

On je rekao da je trebalo da dođe do “demontaže Demokratske partije socijalista”.

Prema riječima Kneževića, u pitanju je samo jagma ko će da dobije koji resor i napravi sebi bolje pozicije pred nove izbore.

“Ja mislim da su vanredni izbori najbolje rješenje, i to je neophodno”, naveo je Knežević.

On je kazao da je sve što se dešava “plod čudne i bolesne političke ljubavi između premijera Zdravka Krivokapića i potpredsjednika Vlade Dritana Abazovića”.

“Hipotetički da se dogovore oko te vlade, nju neko treba da izglasa, a to znači da idu kod Đukanovića i da on može da kaže ovaj ministar može, ovaj ne. Ako se neko pobuni, on može da kaže – onda nemate našu podršku”, rekao je Knežević.

Prema njegovim riječima, problem je u onima koji sastavljaju vladu, jer ne znaju kako to da urade. “Problem je što to mora da odobri Đukanović”.

Knežević je kazao da su sukobi među konstituentima buduće vlade više nego vidljivi.

On je rekao da je lider Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković izašao sa stavom protiv Socijaldemokratske partije (SDP), a onda se, kako je naveo, oglasila poslanica SDP-a Draginja Vuksanović Stanković koja je poručila jasno da nema priče o temeljnom ugovoru, popisu i Otvorenom Balkanu.

“Ali vidimo da su u SNP-u od početka spremni za ustupke”, dodao je Knežević.

On je kazao da sporazum između konstituenata manjinske vlade nema u sebi nijednu od tih tačaka, čak samo naznaka da će se sagledati regionalne incijative.

“Da li će Joković na to pristati, to je pitanje za njega, ali kako je krenuo počeo je da pristaje na sve. Nemam dilemu da će se do subote izvršiti neki pritisak i da će odlučiti da prihvati sve to”, rekao je Knežević.

Kako je naveo, “ako je Joković spreman da se vrati sa tog puta, sve mu je oprošteno”.

“Spremni smo da mu oprostimo, neka izađe iz te bruke i ostavi Dritana sa SDP-om i SD-om na milost i nemilost Đukanovića. Neka sačuva časno ime SNP-a”, poručio je Knežević.

On je kazao da ako sjutra bude izglasana manjinska vlada, imaju plan i ponudiće ga Demokratama.

To su, kako je naveo, institucionalni i vaninstitucionalni načini djelovanja.

“Blokada ulica je najmanje što možemo da uradimo”, kazao je Knežević.

