Krivokapić nudi prelaznu vladu

Podgorica, (MINA) – Premijer Zdravko Krivokapić zatražio je od predsjedavajućeg Skupštine Strahinje Bulajića da za 5. jun zakaže sjednicu parlamenta, na kojoj bi se birala prelazna vlada, pišu Vijesti.

Krivokapić je u obrazloženju naveo da su “sve većinske partije u Skupštini zahtijevale da se prelaznom vladom riješi politička kriza u Crnoj Gori”.

On je ocijenio da su vanredni parlamentarni izbori, koje bi pripremila prelazna vlada, jedino demokratsko rješenje za izlazak iz političke krize.

“Ujedno, ovaj zahtjev predstavlja sprečavanje neustavnog pristupa – izglasavanja manjinske vlade i time obezbjeđuje mir, sigurnost i pomirenje, kao i očuvanje demokratskih tekovina”, naveo je Krivokapić u obrazloženju.

Šef poslaničkog kluba Crno na bijelo Miloš Konatar ranije danas kazao je da je 46 poslanika odlučilo da sazove sjednicu parlamenta, na kojoj će se birati nova vlada i predsjednik Skupštine, za 28. april na Cetinju.

Sjednicom će, kako je rekao, predsjedavati potpredsjednik parlamenta Ervin Ibrahimović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS