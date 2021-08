Krivokapić neće prisustvovati kontrolnom saslušanju

Podgorica, (MINA) – Premijer Zdravko Krivokapić neće prisustvovati sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu na čijem je dnevnom redu kontrolno saslušanje povodom njegove izjave da mu se pripremalo hapšenje nakon što potpiše Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC).

Na sjednici je predviđeno kontrolno saslušanje Krivokapića, vršioca dužnosti direktora Uprave policije Zorana Brđanina, direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Dejana Vukšića i glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, na temu „Izjava predsjednika Vlade o namjeri njegovog hapšenja“.

Krivokapić je novinarima u Skupštini, nakon Premijerskog sata, rekao da se neće pojaviti na sjednici i da je njegova izjava nepromijenjena.

„Nemam šta u izjavi da dodam niti oduzmem, sve je jasno“, kazao je Krivokapić.

On je dodao da je izvor nešto što treba neko drugi da provjeri, a ne Odbor za bezbjednost.

„To je jedno pitanje koje treba dovesti na mjeru prava“, rekao je Krivokapić.

On je istakao da nije kazao da je informacija 100 odsto tačna, ali da je njegov izvor pouzdan.

„Kada je izvor pouzdan, onda je najvjerovatnije i tačan“, rekao je Krivokapić.

Krivokapić je naveo da do njega informacija stiže i onda kada drugi ne očekuju.

On je kazao da su to stvari koje treba da preuzme tužilaštvo.

„Postoji specijalni tim, neka radi svako svoj posao“, rekao je Krivokapić.

Prema njegovim riječima, sve građane vjerovatno treba da zabrinjava da neko može na taj način da targetira premijera.

Krivokapić je istakao da ništa tajno ne radi, da želi da bude transparentan i da kaže sve što može da kaže.

„Zašto Odbor za bezbjednost nije došao da radi u trenutku kada je trebalo da verifikuje ili ne verifikuje predlog za direktora ANB-a“, upitao je Krivokapić.

Upitan na koje se poslanike odnosi njegova izjava u toku Premijerskog sata, da će nakon formiranja novog tužilaštva mnogi odgovarati, a među njima i neki poslanici, Krivokapić je kazao da ne želi da konkretizuje stvari.

On je rekao da su problemi, koji se tiču funkcionisanja prethodnih 30 godina, vođeni na čudan način i da su favorizovani određeni ljudi i institucije.

„Od svih institucija koje trenutno funkcionišu u Crnoj Gori, najviše je zarobljeno pravosuđe“, smatra Krivokapić.

On je kazao da „vapi“ za tim kada će doći tužilac koji će da preokrene, jer bez pravde i zadovoljenja pravde ne može se krenuti dalje.

Na pitanje šta očekuje od jeseni, s obzirom na to da je jasno da će se priča oko rekonstrukcije Vlade odužiti do septembra, on je odgovorio da je došlo vrijeme da se zaboravi ko je kakav i da se pokazuju rezultatima rada.

„Svi plodovi se kupe tokom jeseni i nadam se da će to biti i ovoga puta“, rekao je Krivokapić.

Upitan da prokomentariše najave lidera Demokratskog Fronta (DF) Nebojše Medojevića i Milana Kneževića da će na jesen možda organizovati proteste protiv Vlade, Krivokapić je kazao da je u Crnoj Gori danas sve moguće.

„Gdje ste vidjeli da pozicija napušta parlament, da pozicija protestuje“, upitao je Krivokapić.

Krivokapić je dodao da oni imaju svoja legitimna prava.

„Imate 27 poslanika i oni treba da iskažu nepovjerenje Vladi i time provjere ko je u pravu“, rekao je Krivokapić.

On je naveo da DF treba pitati zašto to ne urade.

Krivokapić je ponovio da neće tražiti priču o povjerenju Vladi i neće dati ostavku.

Crna Gora, kako je dodao, ima jasne odrednice – da bude građanska i demokratska, da socijalna pravda bude iskaz solidarnosti i da evropski put nema alternativu.

Krivokapić je ponovio da Crna Gora na tom putu ima 100 odsto međunarodnu podršku.

„To će se pokazati i kroz kapitalne investicije i kroz brojne investitore koji će doći u Crnu Goru“, pojasnio je Krivokapić.

Još jedan značajan element je, prema njegovim riječima, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.

On je kazao da su krenuli tim putem, ali da to nije put koji može samo Vlada da riješi.

„Zar nije najbolji dokaz da smo izuzeli skladištenje duvana i duvanskih proizvoda iz tog čuvenog potencijalnog izvora, odakle sve kreće“, rekao je Krivokapić.

On je naveo da Crna Gora mora da bude uređena država i da u toj u uređenosti mora da dominira vladavina prava.

Krivokapić je ocijenio da će Crna Gora imati ekonomski i finansijski preporod.

Kako je kazao, računali su koliko mogu novca sljedeće godine uložiti u nove kapitalne investicije i to je oko 120 miliona EUR.

„To je veliki novac, za malu državu kao što je Crna Gora“, rekao je Krivokapić.

On je istakao da će sve raditi na osnovu projekata koji će biti vidljivi i imati brz rezultat.

„Crnu Goru želimo da pretvorimo 2022. godine u najveće gradilište“, kazao je Krivokapić.

Na pitanje hoće li se vakcinisati, Krivokapić je kazao da će hoće u trenutku kada nivo antitijela koja ima bude spušten na mjeru koja je nedopustiva.

