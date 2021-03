Krivokapić: Izbori u Nikšiću bili demokratski

Podgorica, (MINA) – Lokalni izbori u Nikšiću bili su demokratski i građani su odlučili na osnovu svoje slobodne volje, ocijenio je premijer Zdravko Krivokapić, navodeći da je Demokratska partija socijalista (DPS) ostvarila loš rezultat.

Govoreći o izborima koji su održani u nedjelju, on je Televiziji N1 kazao da je izlaznost mjera zainteresovanosti građana da se definitivno uključe u izborni proces i izaberu najbolje.

„Napokon je DPS izgubio vlast u Nikšiću, koji je uvijek bio mjesto na koje je mogao da računa“, naveo je Krivokapić.

Na pitanje zašto su toliko važni izbori u Nikšiću, on je odgovorio da su oni bili “mjera pokazivanja moći”.

“DPS je mislio da može da pobijedi, a to se nije dogodilo”, kazao je Krivokapić.

Prema njegovim riječima, rezultat koji je DPS ostvario, “za koji oni misle da je pobjednički, ipak nije prihvatljiv od bilo kojeg analitičara”.

„Kad vi u jednom gradu držite sve poluge tog grada, onda imate prednost nad bilo kojim drugim protivnikom, a oni su upravo to imali”, rekao je Krivokapić.

Kako je naveo, DPS je angažovao sve moguće svoje resurse, da bi tako pokazao koliku snagu ima.

“Na kraju je ona ni veća ni manja nego što je iskazano sa tih 40 odsto. A i to je prenaduvan balon, jer DPS u normalnim uslovima ne bi mogao da ima ni 30 odsto glasačkog tijela“, smatra Krivokapić.

Na pitanje kako tumači izjavu jednog od lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića da je DPS ostvario dobar rezultat zahvaljujući Krivokapiću, on je kazao da je to smiješno.

„Ja koji znam ko sam, šta sam i od kada sam bukvalno protiv DPS-a. U Crnoj Gori je dozvoljeno da svako kaže šta želi, i to me raduje, ali me i vrijeđa da neko iznosi takve konstatacije”, rekao je Krivokapić.

To je, kako je naveo, žar političke borbe, “ali i u tom žaru morate da imate elementarno poštovanje”.

“Mogu da me kritikuju koliko hoće, volim dobronamjernu kritiku. Vrlo često je ona, međutim, nedobronamjerna i politički usmjerena“, kazao je Krivokapić.

On je naglasio da je Crna Gora zrela da želi promjene, da je dostigla slobodu i da “nju treba da pretvori u glavnu karakteristku – da osjetimo pravdu”.

Na pitanje kako ocjenjuje prvih 100 dana rada Vlade, Krivokapić je odgovorio da je ona po svemu bila uspješna.

Pitanje je, kako je naveo, da li su mogli više da učine ali, kako je rekao, ambijent koji su zatekli im to nije dozvolio.

„Naš rezultat je natčovječanski – to je najbolja mjera koju je neko iskazao povodom 100 dana rada vlade. Odlučili smo da budemo žrtva ovog sistema da bi napravili dobro, da bi pokazali da služimo narodu“, rekao je Krivokapić.

Na pitanje da li će ostati vanstranačka ličnost, on je odgovorio da ako se bude opredijelio za neku partiju ili pokret, jedina opcija mu je Demohrišćanska stranka.

„Kad čujete da je u Crnoj Gori osnovana demohrišćanska stranka, bez obzira da li ću biti na njenom čelu ili ne, znajte da sam u njoj“, poručio je Krivokapić.