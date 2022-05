Krivokapić: Crna Gora nastaviće da podržava Ukrajinu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će, u koordinaciji sa partnerima iz Evropske unije (EU) i NATO-a, nastaviti da podržava Ukrajinu u njenim naporima da odgovori svim izazovima sa kojima je suočena usljed ruske vojne agresije, poručio je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) saopštili su da se dan uoči sjednice Komiteta ministara Savjeta Evrope (SE), Krivokapić susreo sa predsjednikom Parlamentarne skupštine SE Tinijem Koksom i zamjenicom šefa ukrajinske diplomatije, Eminom Džaparovom.

Krivokapić je, na sastanku sa Džaparovom, ponovio čvrstu podršku Crne Gore ukrajinskoj nezavisnosti, teritorijalnom integritetu i suverenitetu.

On je kazao da se Crna Gora beskompromisno pridružuje euroatlantskim partnerima u isticanju i zaštiti prava svih država da samostalno biraju vanjskopolitičko opredjeljenje i bezbjednosne aranžmane.

“Povodom ratnih zločina počinjenih u toj zemlji, Krivokapić je istakao da je nesporna solidarnost Evrope potrebna, ali da je pravda još potrebnija”, navodi se u saopštenju.

On je rekao da će Crna Gora snažno podržati uspostavljanje svih relevantnih tijela i mehanizama u cilju njihovog razrješenja, kako bi počinioci bili privedeni pravdi.

Krivokapić je ponovio da Crna Gora snažno saosjeća sa patnjom ukrajinskog Naroda, što dokazuje činjenica da je već poslala vojnu, ali i humanitarnu pomoć u cilju materijalizacije svoje solidarnosti ka Ukrajini.

“On je dodao da će naša država, u koordinaciji sa EU i NATO partnerima, nastaviti da podržava tu zemlju u njenim naporima da odgovori svim izazovima sa kojima je suočena usljed ruske vojne agresije”, kaže se u saopštenju.

Tokom susreta sa Koksom, Krivokapić je istakao značaj SE, kao organizacije koja postavlja standarde u promociji i zaštiti ljudskih prava, demokratije i vladavine prava, što je posebno važno u jeku aktuelne krize na evropskom kontinentu.

On je kazao da je Crna Gora, kao punopravna članica SE i kandidat koji je lider u procesu pregovaranja za članstvo u EU, u potpunosti posvećena dostizanju standarda koje SE promoviše.

