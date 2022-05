Krivokapić: Crna Gora da vrati puno povjerenje partnera

Podgorica, (MINA) – Neophodno je da Crna Gora vrati puno povjerenje evroatlanstkih partnera i obezbijedi rezultate, prvenstveno u oblasti vladavine prava, koji će omogućiti da država u najkraćem roku završi pregovore za članstvo u Evropskoj uniji (EU), poručio je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Krivokapić je danas primio ambasadorku Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke.

Navodi se da su na sastanku istaknuti odlični bilateralni odnosi, kao i zadovoljstvo što je prvi zvanični sastanak nakon izbora nove Vlade upravo bio sa američkom delegacijom.

Krivokapić je istakao važnost privrženosti SAD-a podršci državama regiona na putu što skorijeg članstva u EU.

On je, kako je saopšteno, iskazao zadovoljstvo posjetom pomoćnice državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja Karen Donfrid i njenog pomoćnika Gabrijela Eskobara.

“Krivokapić je ocijenio da je u ovom trenutku neophodno vratiti puno povjerenje naših euroatlanstkih partnera i obezbijediti rezultate, prvenstveno u oblasti vladavine prava, koja će omogućiti da Crna Gora u najkraćem roku završi svoje pregovore za članstvo u EU”, kaže se u saopštenju.

Krivokapić je snažno osudio rusku agresiju na Ukrajinu i dodao da je zadovoljan čvrstim jedinstvom saveznika u pomoći toj državi da odbrani teritorijalni integritet, nezavisnost i suverenost.

“U tom kontekstu, on je iskazao žaljenje što dinamika usaglašavanja sa odlukama Savjeta EU kojima se uvode sankcije ruskim licima i entitetima nije bila brža, ali i obećao da će prijedlog za usvajanje preostalih paketa sankcija biti prioritet u radu resora vanjskih poslova”, kaže se u saopštenju.

On je, kako se navodi, izrazio nadu da će se politički dijalog Crne Gore i SAD dodatno intenzivirati kroz uzajamne posjete na visokom nivou.

