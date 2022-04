Konkretni rezultati reformi uslov za bolju budućnost građana

Podgorica, (MINA) – Konkretni rezultati reformi uslov su za članstvo u Evropskoj uniji (EU), ali i bolju budućnost građana, poručeno je sa sastanka šefa crnogorske diplomatije Đorđa Radulovića sa ministrom vanjskih poslova i odbrane Irske, Sajmonom Kovinijem.

Radulović je, na sastanku u Dablinu, kazao da Irska predstavlja dobar primjer kako mala zemlja može da iskoristi status države članice EU za stvaranje bolje budućnosti za građane.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, zahvalio na političkoj podršci Irske evropskoj integraciji Crne Gore.

„Radulović je informisao sagovornika da Crna Gora od početka pregovara po najstrožim kriterijumima, stavljajući u prvi plan kvalitet reformi koje sprovodi i konkretne rezultate u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala“, kaže se u saopštenju.

To će, kako se navodi, svakako doprinijeti boljoj budućnosti društva.

Radulović je, govoreći o novim geopolitičkim okolnostima, kazao da je potrebna konkretna i snažna politička podrška Unije na liniji zasluga i zalaganja država Zapadnog Balkana koje žele biti njen dio.

On je rekao da je zadovoljan prijateljskim bilateralnim odnosima sa Irskom i da se nada da će susret sa Kovinijem predstavljati dobru platformu za zajednički rad na razvoju političkog dijaloga u predstojećem periodu.

Kovini je poručio da je Irska iskreni i glasni zagovornik proširenja EU i da Crna Gora može da računa na njenu podršku, posebno u domenu ekspertize u tematskim oblastima, kao što su poljoprivreda i ribarstvo, ali i u oblasti privlačenja stranih investicija.

On je istakao da za njegovu zemlju članstvo, prije svega, znači doprinos stabilnosti i bezbjednosti.

Kovini je dodao da je članstvo odmah pokazalo benefite, posebno kada je riječ o turizmu i investicijama, što se odrazilo na ekonomski razvoj i životni standard građana.

